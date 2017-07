Seznamte se: Moto E4 a Moto E4 Plus

Chytrých telefonů za rozumnou cenu je na našem trhu celá řada. Většina z nich má ale jen obyčejnou výbavu a lišit se může i kvalita jejich zpracování. Uživatelé tak mají poměrně malý výběr při hledání kvalitního telefonu s dobrým poměrem ceny a výkonu.

GALERIE: Smartphony Moto E4 a Moto E4 Plus

Do této situace přichází nové smartphony Moto E4 a Moto E4 Plus, které přinášejí vše, co potřebujete – celodenní výdrž baterie, výjimečný displej a pokročilé funkce fotoaparátu za dostupnou cenu.

Smartphone Moto E4 se pyšní 5palcovým HD displejem a elegantním kovovým designem. Díky vysokorychlostnímu připojení LTE (4G) můžete s Moto E4 bez problémů přehrávat online videa nebo kontrolovat sociální sítě. O plynulý chod telefonu se postará výkonný čtyřjádrový procesor.

Smartphone Moto E4 je vybaven 8Mpx fotoaparátem s automatickým ostřením. Přední 5Mpx fotoaparát pak zajistí kvalitní selfie snímky. Moto E4 má baterii s kapacitou 2800 mAh, což většinou stačí na provoz zařízení po celý den.

Pokud od svého telefonu požadujete ještě více skvělých vlastností, jako je HD displej nebo baterie s dlouhou výdrží, zaostřete však pozornost na jeho rodného bratra, Moto E4 Plus. Ten je vybaven 5,5palcovým HD displejem zapuštěným do hladkého kovu. Energii smartphonu Moto E4 Plus dodává 5000mAh baterie. Telefon je navíc dodáván s rychlou 10W nabíječkou, která dokáže zajistit hodiny výdrže už během několika minut nabíjení.

O snadný a rychlý přístup ke všem datům v telefonu se postará čtečka otisků prstů. Jakmile bude telefon odemčený, můžete si být jistí, že vám neunikne žádný důležitý okamžik. Moto E4 Plus se může pochlubit 13Mpx fotoaparátem s automatickým zaostřováním a předním 5Mpx fotoaparátem se selfie bleskem pro ostré fotografie i při slabém osvětlení.

Moto E4 Plus nabízí výkon, který potřebujete k procházení webových stránek, hraní her a řadě dalších aktivit, aniž byste museli na cokoli čekat. Plynulý chod zajišťuje čtyřjádrový procesor v kombinaci s rychlým LTE (4G) připojením. S nejnovější verzí operačního systému Android 7.1 můžete od smartphonu Moto E4 Plus očekávat jen to nejlepší.

Cena a dostupnost

Smartphony Moto E4 a Moto E4 Plus jsou na našem trhu k dispozici v několika barevných variantách za cenu od 3999 Kč s DPH, respektive 4999 Kč s DPH.