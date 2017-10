Speciální edice smartphonů Lenovo Moto G5S a G5S Plus

Filozofií řady Moto G bylo vždy zpřístupnit ty nejžhavější technologie prémiových telefonů všem uživatelům. Smartphony Moto G5S a Moto G5S Plus jsou postavené na základech Moto G5 a Moto G5 Plus, ale přinášejí navíc několik podstatných vylepšení.

Moto G5S je rychlý chytrý telefon. Už první pohled na jeho tělo vyrobené z jediného kusu vysoce kvalitního hliníku dokazuje, že je nejen krásný, ale také výkonnější než kdy dřív. S Moto G5S si můžete užívat bezdrátové svobody naplno. Baterie s kapacitou 3000 mAh dokáže uchovat tolik energie, kolik je potřeba na celý den provozu. Dobíjení technologií TurboPower navíc dokáže za pouhých patnáct minut zajistit energii až na dalších pět hodin provozu.

Speciální edice Moto G5S se může pochlubit také 16Mpx fotoaparátem s fázovou detekcí automatického ostření (PDAF). Díky této velmi rychlé technologii stihnete ten nejlepší okamžik pro pořízení snímku. O skupinová selfie se snadno postará 5Mpx širokoúhlý přední fotoaparát s LED bleskem, díky kterému budete vypadat skvěle ve dne i v noci.

Moto G5S dokáže díky mohutnému 5,2palcovému Full HD displeji rozpohybovat zábavu v rozlišení 1080p. Díky osmijádrovému 1,4GHz procesoru a 4G připojení poběží plynule a rychle nejen aplikace, ale i videa a webové stránky. Pro odemknutí a provádění plateb stačí otisk prstu. Moto G5S také obsahuje nejnovější softwarová vylepšení Moto Akce, jako například Noční Displej nebo Rychlá odpověď. Tyto exkluzivní vychytávky jsou ke stažení v aplikaci Moto.

Pro ty, kteří si žádají to nejlepší, co může řada Moto G nabídnout, vznikla speciální edice Moto G5S Plus. Má ještě více špičkových funkcí. Příkladem je duální 13Mpx zadní fotoaparát doplněný speciálním softwarem na vylepšování snímků, který usnadňuje práci s fotografiemi.

Díky režimu selektivního ostření je snadné pořídit profesionální portréty a podtrhnout je krásným efektem rozmazaného pozadí snímku. Bavit se můžete i tím, že část fotografie převedete do černobílé, případně jí dodáte zcela nový vzhled v režimu výměny pozadí. A pokud už vás nebaví stále tytéž selfie, využijte přední 8Mpx širokoúhlý fotoaparát, jímž je Moto G5S Plus vybaven. Díky LED blesku a novému panoramatickému režimu toho zvládnete zachytit mnohem víc.

Moto G5S Plus vás také ohromí svojí velikostí a precizním zpracováním. Jeho design staví na impozantním celokovovém těle a 5,5palcovém Full HD displeji. Moto G5S Plus se může pochlubit superrychlým osmijádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 2,0 GHz, vynikajícími grafickými schopnostmi a podporou 4G LTE.

O pohon od rána až do večera se stará 3000mAh baterie. Díky technologii TurboPower za pouhých 15 minut nabíjení získáte až na šest hodin provozu. I zde je k dispozici čtečka otisku prstu. Používání Moto G5S Plus je teď ještě jednodušší s novými vylepšeními Noční displej a Rychlá odpověď, jež jsou součástí naší unikátní sbírky důležitých softwarových aplikací.

Cena a dostupnost

Nový smartphone Moto G5S je dostupný za cenu od 5999 Kč, Moto G5S Plus pak od 7999 Kč.