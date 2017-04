Těšili jste se na Samsung Note 7? Vrátí se!

Phablet Samsung Note 7 měl být výkladní skříní jihokorejského výrobce a těšilo se na něj spousta zájemců. Ovšem špatně navržené baterie s kapacitou 3500 mAh byly příčinou výbuchů, takže Samsung stáhl Note 7 z prodeje.

Jak jsme se dozvěděli u této kauzy z českého zastoupení Samsungu, všechny přístroje Note 7 měly být ekologicky zlikvidovány. Ovšem, jak se zdá, člověk míní, život mění. Nebyly. Nebo ne všechny.

Příčinou výbuchů byla ne příliš moc povedená baterie, která byla tak stěsnaná, že mohlo dojít při nabíjení oteplením k vnitřnímu presu a zkratu – a k výbuchu. V první vlně Samsung proto vyměnil baterie za jiný model jiného výrobce, který se však díky časovému presu rovněž moc nepovedl a Samsung neměl možnost tuto baterii odzkoušet v provozu.

Proto se nejprve objevila aktualizace firmwaru, která dokázala baterii nabíjet jen na 60 % její kapacity. Ani to zřejmě nepomohlo, a tak korejský obr akci Note 7 odpískal. Staženo zpět k výrobci bylo údajně kolem 96 % prodaných phabletů Galaxy Note 7. Jako satisfakci si mohli lidé vybrat jiný model anebo si nechat vrátit peníze. Odborníci tvrdí, že převážná většina majitelů Note 7 vyměnila svůj phablet za model Galaxy S7 edge. A Samsung v aktuálním čtvrtletí díky tomu utrpěl žalostný propad v zisku o 30 %.

Nás ale zajímá zbývající čtyřprocentní menšina, protože jsme si už v tomto divném světě zvykli na to, že menšiny hýbou světem. Tato menšina, nazývaná Note7Rebels se odmítá vzdát tohoto špičkového phabletu – a to nejen kvůli dotykovému peru, ale i kvůli tomu, že Note 7 byl opravdu nadupaný a velmi dobře vybavený phablet s velmi kvalitním displejem o úhlopříčce 5,7 palce a s rozlišením 2560 x 1440 pixelů. A tak Samsung poprvé v září začal uvažovat o tom, že by odeslal do všech zbývajících zařízení, které nebyly vráceny k recyklaci (mělo se z nich vydolovat vše, dokonce na to byla sestavena speciální linka, kde se vyjmuly z přístroje zlacené kontakty, stříbro a další drahé kovy), poslední smrtelnou aktualizaci, která by měla zakázat nabíjení vestavěné baterie v phabletu. A tak donutil hrdé a tvrdé majitele k vrácení Note 7, protože „nenabitelný“ by jim byl k ničemu. Ještě jednou pak o tom uvažoval jako o reálii na konci loňského roku, do této doby se ale k odeslání neodhodlal, zůstalo pouze u omezení nabíjení baterie na maximálně 60 % její kapacity.

Ovšem hoši z Note7Rebels už na tuto smrtonosnou aktualizaci byli připraveni a v jejich telefonech už koluje speciální firmware, napsaný několika nadšenci a šířený v rámci této skupiny. A ten – mimo jiné – zakázal instalovat další aktualizace firmwaru, přilétající vzduchem za phablety z Jižní Koreje.

A tak možné tohle začalo společnosti Samsung vrtat hlavou. Zisk se jim totiž zase vrací zpět do hodně černých čísel díky až neskutečnému počtu předobjednávek Galaxy S8 a Galaxy S8+. Řekli si tedy, že by mohli vrácené phablety ještě na trhu jednou udat. U srdce je asi ale hřeje to, že lidé na Samsung nezanevřeli a že stále chtějí od této firmy nové a nové přístroje.

Ale i ty staré. A tak se na trhu v červnu znovu objeví na vybraných trzích Samsung Galaxy Note 7R, kde písmeno R značí repasovaný. Samozřejmě s novou baterií. Některé phablety nebudou zcela nové – ale hlavní je, že vůbec budou.

A teď to nejlepší. Zatímco na původní phablet Note 7 jste u nás vysolili přes 23 tisíc korun, repasovaný přístroj bude k mání v ekvivalentu odpovídajícím našim 15 tisícům korun. Tedy o dost levněji. A to je špičková cena za špičkový phablet s magickým perem k čárání po obrazovce. Zda něco zbude i na Českou republiku, se uvidí, ale je to velmi zajímavý tah, protože už se očekává brzké uvedení nástupce Note 7, modelu Note 8. Ten je očekáván v září tohoto roku.

A dalších výbuchů Note 7R se prý bát už nemusíte, nová, dlouze testovaná baterie má kapacitu „jen“ 3200 mAh.