Na festival sbalte foťák!

13 tipů na bezkonkurenční festivalové fotky

Festivalová sezóna se už rozjíždí, proto je důležité nepodcenit přípravu. Kromě jedinečného zážitku si určitě budete chtít přivézt také krásné fotky. Přinášíme vám proto tipy, jak na ně, aby se vzpomínky neztratily jen v neostré mlze a zářivých reflektorech u pódia. Díky focení se navíc můžete dostat do bezprostřední blízkosti vašich oblíbených hvězd! Jak na to?

1. Kam s foťákem?

Správný festivalový nadšenec by neměl podcenit přípravu na každý festival zvlášť. Nutnost pláštěnky a nepromokavých bot snad nemusíme připomínat. Přibalte si ale také praktickou, uzavíratelnou brašnu, do které se vám vejdou jak drobnosti jako peníze či doklady, tak například fotoaparát. Kvůli bezpečnosti ale doporučujeme mít u sebe vždy parťáka, se kterým si své osobní věci vzájemně pohlídáte.

2. Došla baterie…

…a karta je plná. Půjčte si baterie od přátel nebo si pořiďte vlastní záložní, na venkovní akce – často i vícedenní – jich prostě potřebujete dost. Před odjezdem nabijte power banku, protože co je horšího než hledat na festivalu zásuvku k nabíječce? Ujistěte se, že si před festivalem nebo jakýmkoliv koncertem pořídíte paměťovou kartu s dostatečnou kapacitou. Ideální je 32 GB, abyste předešli nepříjemným situacím, kdy sice chcete fotit, ale musíte se nejprve rozhodnout, které předchozí fotografie promazat.

3. Rvěte se k pódiu

Kdo stojí o fotky zad stovek lidí a nějaké té černé tečky, která má představovat hlavního headlinera? I když nejste profesionální fotograf a nemáte proto akreditaci do přední linie před pódiem zvané pit, zkuste se k ní přiblížit co nejvíce. Buď přijďte na koncert v dostatečném předstihu, nebo si jednoduše cestu probojujte. Za hezkou fotku se přeci vyplatí vydat trochu síly.

4. Pořiďte si vhodný fotoaparát a objektivy

Když už najdete ideální plac, budete k focení samozřejmě potřebovat kvalitní fotoaparát a různé objektivy, abyste mohli zachytit jak celek, tak detaily koncertu. Volbou pro začínající nadšence může být Nikon D3400, který produkuje snímky s vysokým rozlišením a možností ihned je sdílet online. Funkce Nikon SnapBridge udržujte spojení mezi fotoaparátem a chytrým mobilem pomocí Bluetooth, takže máte snímky plně synchronizovány již během fotografování. Velký obrazový snímač formátu DX s 24,2 milionu pixelů poskytuje vynikající výsledky za nízké hladiny osvětlení a společně s objektivem NIKKOR dosahuje tvůrčím způsobem rozmazaného pozadí. K dispozici je Režim průvodce, který pomáhá s rozvíjením fotografických zkušeností, zatímco baterie s vysokou kapacitou zaručuje, že je fotoaparát D3400 vždy připraven k plnému provozu. Pokud se moc nevyznáte v objektivech, zkuste se poohlédnout alespoň po takzvaném telezoomu, díky kterému dosáhnete ostrého přiblížení i z větších vzdáleností, navíc se zachováním dostatečné světelnosti. Pro fotoaparáty Nikon je vhodnou volbou třeba objektiv NIKKOR 70-300mm f/4,5-5,6 s redukcí vibrací.

5. Celek, polocelek, detail…

K focení přistupujte jako k reportáži. Koncerty jsou skvělou příležitostí k tomu, abyste si vyzkoušeli hned několik typů kompozice. Zkuste vyfotit jak celek kapely rozjíždějící to na pódiu, tak detaily hry na kytaru nebo portréty lidí v davu. Na festivalech narazíte na opravdu originální vzorek společnosti, který je pro focení zajímavých portrétů ideální.

6. Pozor na pozadí

Při focení si dejte záležet také na pozadí. Vyhněte se především tomu, aby za něčí hlavou byla třeba tyč nebo strom. Na fotce to pak vypadá minimálně úsměvně.

7. Zkoušejte úhly

Pokud stojíte v bezprostřední blízkosti pódia, foťte kapelu z podhledu. Často vám ani nic jiného nezbyde, podhled ale monumentalizuje focený objekt, čímž zachytí hudebníky v poměrně netradičním úhlu. Dav naopak zkuste vyfotit z výšky, abyste zachytili co největší množství lidí v jednom snímku. Zkoušejte ale i další úhly, fantazii se meze nekladou například pohled k pódiu skrze vztyčené ruce skandujících fanoušků má také něco do sebe.

8. Zlatý řez

I když jste laik, znalost zlatého řezu se vám pro ozvláštnění fotografií bude hodit. Klasická kompozice fotografie se nazývá středová – hlavní objekt fotografie je tedy umístěný na středu. Díky zlatému řezu ale docílíte větší dynamičnosti celé fotky. Focenou oblast si rozdělte na 9 políček. Tam, kde se čáry protínají, se nachází zlatý řez a tam by se také měl soustředit focený objekt. V případě koncertů to znamená vyplnit scénu pódiem či naopak davem a do jejího zlatého středu umístit frontmana kapely nebo vizuálně poutavého fanouška.

9. Hrajte si se světlem

Během dne využívají kapely na pódiu spíš přirozeného světla než profesionálního nasvícení. Kvůli lámání světla doporučujeme nastavit si optimální vyvážení bílé a citlivosti na světlo neboli ISO. Tímto způsobem se můžete zbavit otravného protisvětla nebo zesvětlit jinak tmavý objekt. Během dne i večer se nebojte použít blesk, který zamezí vzniku nelichotivých stínů.

10. Delší čas závěrky pro rozmazané pozadí

Hudebníci se na pódiu často pohybují šílenou rychlostí, kterou by automatické nastavení fotoaparátu nemuselo zachytit. Zvolte proto delší čas závěrky a při focení se dívejte jedním okem do hledáčku a druhé nechte otevřené, zatímco budete pohybovat fotoaparátem spolu s foceným objektem. Výsledkem by měl být zaostřený objekt s rozmazaným pozadím. Pokud vlastníte zrcadlovku, nemělo by toto nastavení dělat problém, v případě kompaktního fotoaparátu volte ten, u kterého se dá nastavit clona, čas a ISO.

11. Foťte všechno!

Jak už jsme říkali, snažte se i k focení festivalu přistupovat jako k reportáži, zaměřte se na věci, které budou vyprávět příběh. Foťte nejen hudebníky, ale také diváky, účastníky festivalu. Rád vždy pořizuju sbírku portrétů bizarních lidiček, typických pro každý festival. A ano, je to i tím, že se účastním většinou metalových, punkových, či motorkářských akcí, kde o různé neuvěřitelné modely není nouze. Takové fotografie mají velkou vypovídací hodnotu, jak o sociální skupině fanoušků, tak o zaměření a náladě celé akce. Na festivalu vám taková „uniforma“ většinou prozradí oblíbený žánr, milovanou kapelu a u motorkářů zase značku stroje. Komunikujte, na festivalech je uvolněná nálada a doslova intimní portréty tu vlastně uděláte snadněji než někde na ulici. A pokud máte taky na tričku podobnou kapelu, o téma hovoru je postaráno.

12. Zbavujte se přebytečných fotografií

Vždy si najděte si chvíli, abyste mohli vymazat záběry, které se nepovedly. Ulehčí vám to práci i výběr při následném editování fotek v počítači.

Autor: Michael Jurák, profesionální fotograf a lektor Nikon školy