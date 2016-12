Nejmodernější bitcoinová burza využívá bezpečnou platformu z Česka

Před dvěma roky vstoupila na celosvětový trh nová bitcoinová burza CoinMate.io, která se nyní řadí mezi TOP 10 evropských burz

Aby zajistila vysoké bezpečnostní standardy srovnatelné s bankovním prostředím, využívá navržené řešení české společnosti Profinit. Ta vyvinula novou platformu, na které je tato burza provozována. V současné době je CoinMate.io jedna z nejmodernějších bitcoinových burz. Obchodování spustila v roce 2014 a díky silnému zabezpečení ji do dnešního dne nepostihly žádné problémy. Projekt světu dokázal, že i bitcoinová burza může být rychlá a jednoduchá, a přitom nemusí ztratit nic ze své bezpečnosti. Již při vzniku bylo počítáno s nejmodernějšími standardy pro zabezpečení. Obavy byly na místě, protože v době zadávání projektu došlo k pádu největší bitcoinové burzy Mt.Gox. Ta kvůli slabému zabezpečení přišla tehdy po útoku hackerů o téměř 500 milionů dolarů.

Zabezpečení na úrovni velkých bank

Burza CoinMate.io, která má sídlo v Anglii a české majitele, používá k zabezpečení princip „hot and cold wallet“. Pro vklady uživatelů je využita bitcoinová peněženka (cold wallet), ke které systém vůbec nemá přístup, ale díky principu veřejné účetní knihy může sledovat pohyb na účtech. Proto je možné ihned připisovat vklady, ale nelze i po napadení systému tyto bitcoiny ukrást. Naopak pro výběry bitcoinů je využívána druhá peněženka (hot wallet), ve které je jen minimální objem bitcoinů nutný pro denní výběry. Tato peněženka je průběžně doplňována manuálními převody z cold wallet. Pro dlouhodobě uložené největší objemy v CoinMatu.io je navíc využita hardwarová peněženka Bitcoin Trezor, ke které mají přístup pouze zakladatelé burzy. „Veškerá komunikace mezi klienty a systémem, stejně jako komunikace mezi frontendem a backendem je zabezpečena pomocí certifikátů. K dvoufázovému zabezpečení účtů jsme využili Google Authenticator, který v podstatě supluje funkci bezpečnostního tokenu. Uživatel si nainstaluje do telefonu aplikaci, která mu vygeneruje heslo s platností 30 sekund, a to pak použije k autorizaci,“ řekl k zabezpečení Michal Podzimek, Delivery Manager v Profinitu.

Cílem CoinMate.io bylo vyvinout robustní bitcoinovou platformu pro obchodování, která umožní běžné funkce (např. rychlé vklady bankovním převodem) a zároveň nabídne novým zákazníkům služby, které jiné burzovní portály dosud neposkytovaly. Šlo například o vouchery pro převod eur, odměny pro obchodníky, bonus pro nové uživatele, odměny z obchodů, vklady v eurech, polských zlotých a českých korunách či Quick buy / sell funkcionalita.

Burza provozovaná v cloudu

Na základě doporučení Profinitu, který má dostatek zkušenosti s dodávkami ICT řešení pro přední banky a pojišťovací instituce, byl pro provoz platformy pro CoinMate.io zvolen hosting v cloudu. Ačkoliv velké bankovní instituce nerady hostují své systémy v cloudu, jelikož se bojí, že nemají data plně pod kontrolou, u start-upů je přece jenom více možností k tomu bořit zaběhnuté zvyklosti. Při realizaci projektu byly použity postupy a technologie, které jsou standardem v bankovním světě.