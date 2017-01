Nový Synology Router RT2600ac

Synology představuje RT2600ac, vysokorychlostní router určený pro moderní domácnosti a kanceláře s důrazem na zabezpečení

Díky výkonným balíčkům fungujícím v rámci intuitivního uživatelského rozhraní nabízí router RT2600ac robustní výkon se stabilním, nepřerušovaným pevným či bezdrátovým připojením pro více uživatelů. Dále byla oficiálně uvedena služba VPN Plus, která uživatelům Synology routeru umožňuje vytvořit výkonné firemní řešení VPN.

Inteligentní síť pro domácnost či firmu

Router RT2600ac pohání dvoujádrový procesor s taktem 1,7 GHz, který maximalizuje nejen pohodlí při práci, ale také výkon sítě. Router je dále vybaven nejnovějšími vysílači s certifikací 802.11ac Wave 2, které nabízejí podporu technologie MU-MIMO umožňující připojení více zařízení vyšší rychlostí. Pomocí funkce Smart Connect dokáže router RT2600ac inteligentně optimalizovat kvalitu připojení a vyvážení na vysílačích 2,4 GHz i 5 GHz a dosáhnout tak maximální rychlosti i rozsahu bezdrátového připojení. Dvě sítě WAN s kombinovanou šířkou pásma 2,0 Gb/s uživatelům umožňují využívat k vyvažování zatížení a přepnutí služeb při selhání dvě vysokorychlostní optická připojení k internetu.

Router RT2600ac beží na operačním systému Synology Router Manager (SRM), který nabízí profesionální nástroje pro správu sítě za spotřebitelsky příznivou cenu. Aplikační vrstva nebo Vrstva 7 QoS (Quality of Service) umožňuje sledovat a řídit spotřebu šířky pásma nejen podle požadavků zařízení, ale také podle požadavků jednotlivých aplikací. Modul hardwarové akcelerace zajišťuje vysoký výkon a propustnost pro všechna připojená zařízení i s povolenou rozšířenou kontrolou provozu a detekcí aplikací. Router RT2600ac má certifikaci Wi-Fi a DLNA.

Výkonné a intuitivní řešení VPN

Uvedení služby VPN Plus na routeru Synology RT2600ac a RT1900ac přináší domácím kancelářím a malým podnikům zážitek práce ve virtuální kanceláři. Služba WebVPN umožňuje přístup k interním webovým službám bez použití klienta a práce na dálku je tak stejně snadná jako otevření prohlížeče. Uživatelům, kteří se potřebují připojovat k souborovému serveru nebo provádět vzdálenou údržbu, nabízí služba Synology SSL VPN vysoký výkon s šifrováním SSL a jednoduchým nastavením.

Služba VPN Plus dále obsahuje komplexní nabídku nástrojů pro správu oprávnění a přenosu, pomocí kterých mohou správci síť vizualizovat a optimalizovat. Plynulou integraci služby VPN Plus do všech prostředí zaručuje také podpora dalších protokolů, například SSTP, OpenVPN, PPTP a L2TP over IPSec.

Služba VPN Plus nabízí jeden souběžný účet s přístupem ke službám WebVPN, Synology SSL VPN a SSTP. Další souběžné přístupy budou v budoucnu možné po zakoupení licence.

Dostupnost

Router RT2600ac je k dispozici za cenu kolem 7 000 Kč. Licenci pro službu VPN Plus bude možné zakoupit v prvním pololetí roku 2017.