GeForce NOW – herní počítač na dálku

Nvidia představila novou službu GeForce NOW, která propojí hráče s výkonným herním počítačem v cloudu. V podstatě kdokoli si tak může zahrát graficky náročnou hru.

Společnost Nvidia představila na výstavě CES službu GeForce NOW, která nabídne milionům hráčů přístup k výkonnému hernímu PC, běžícím na jádru Nvidia Pascal. Díky této službě se hráči mohou propojit skrz cloudovou technologii s počítačem s grafickou kartou GeForce GTX 1080 a za využití Nvidia GameWorks streamovat obraz ve vysoké kvalitě do svého zařízení.

Služba je podle Nvidie kompatibilní s drtivou většinou osobních počítačů a laptopů – ať už s Windows, nebo Mac OS. Hráči si stáhnou aplikaci GeForce NOW na svůj počítač a během několika kliknutí se připojí ke svému virtuálnímu PC, mohou si nainstalovat hry ze služeb jako Steam, Battle.net, Origin, Uplay a GOG a začít hrát. Free-to-play hry jako například World of Tanks mohou být rovněž instalovány přímo z webových stránek. K uživateli jde jen obraz z virtuálního počítače.

GeForce NOW tak nabízí všem hráčům, jejichž domácí systém nedosahuje špičkového výkonu, přístup ke skutečnému hernímu PC. Mohou tak proměnit i několik let starý notebook s integrovanou grafikou v herní stroj – tedy pokud mají dostatečně rychlé internetové připojení. Hráči mohou využívat všech svých účtu na herních službách, které využívali doposud. Rovněž mohou přes cloudové rozhraní nakupovat nové tituly a díky cloudu synchronizovat dosažené achievementy a uložené pozice s těmi na lokálním počítači. To znamená, že hráči mohou využít GeForce NOW na laptopu a po synchronizaci pokračovat v rozehrané hře na svém primárním herním PC. Stejně tak mohou své hry vzít na cesty, k babičce, nebo ke kamarádovi.

Hráči dostanou 1000 kreditů zdarma při první registraci do služby GeForce NOW a za cenu 25 amerických dolarů si mohou dokoupit dalších 2500 kreditů. Hraní na PC s GeForce GTX 1080 bude stát 4 kredity za jednu minutu. Hraní na PC s GeForce GTX 1060 bude stát 2 kredity za minutu. Předběžný přístup do služby GeForce NOW je plánován na březen letošního roku v celých Spojených státech, přičemž v ostrém provozu by služba měla být v průběhu letošního jara. Uvedení v Evropě zatím své pevné datum nemá.