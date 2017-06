Google umožní zálohování počítače na cloud

Nová aplikace Backup and Sync od Googlu umožní nově synchronizovat složky v počítači a také zálohovat celý počítač na cloud.

28. června by měl Google uvést nový nástroj Backup and Sync, který pomůže uživatelům osobních počítačů zálohovat jejich dokumenty a fotografie, takže budou dostupné odkudkoli. Budou si moct také zálohovat celý počítač (PC/Mac). Backup and Sync tak patrně nahradí aplikace Disk Googlu a Google Fotky a nabídne mnoho funkcí navíc. Aplikace bude určena především pro koncové uživatele, kterým umožní synchronizovat složky s dokumenty. V případě havárie disku tak budou mít k dispozici zálohu svých dokumentů.