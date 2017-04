O2 TV na Xboxu

Pro sledování televize O2 TV můžete nově použít herní konzoli Xbox od Microsoftu. Umožňuje to speciálně vyvinutá aplikace.

O2 a Microsoft přichází s první aplikací pro streamování videí pro Xbox. Pokud mají zákazníci O2 doma Xbox One, nebo Xbox One S, nemusí si pořizovat set-top-box aby mohli sledovat O2 TV. Stačí jim herní konzole a stažená aplikace O2 TV z obchodu s aplikacemi Windows Store. O2 TV už je tak možné sledovat na další platformě. Doposud to bylo možné prostřednictvím set-top-boxu, na mobilu, tabletu, na počítači a prostřednictvím HbbTV aplikace.