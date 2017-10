Steam Link na televizorech Samsung

Samsung je prvním výrobcem televizorů, který ve svých televizorech nabízí podporu aplikace Steam Link od společnosti Valve a umožňuje tak uživatelům vychutnat si tisíce počítačových her na velké televizní obrazovce.

GALERIE: Steam Link od společnosti Valve na televizorech Samsung

+ více fotografií + více fotografií

Na všech modelech chytrých televizorů z let 2016 a 2017, včetně letos uvedené modelové řady QLED TV, zpřístupnila společnost Samsung aplikaci Steam Link od společnosti Valve. Samsung je prvním výrobcem televizorů, který umožnil tuto aplikaci přenést na obrazovky svých chytrých televizorů.

Namísto toho, aby k televizorům bylo nutné připojovat hardwarové zařízení Steam Link, umožňuje nová technologie po stažení aplikace z platformy Smart Hub streamovat oblíbené hry přímo z domácího PC na chytré televizory Samsung.

Aplikace Steam Link, která byla doposud k dispozici pouze na americkém trhu v bezplatné beta verzi, je nyní k dispozici v celkem 55 zemích včetně USA, Velké Británie a Koreje. U modelů televizorů pro rok 2017 tato aplikace podporuje streamování v plném rozlišení 4K a uživatelům chytrých televizorů Samsung umožňuje vychutnat si tisíce počítačových her na velkých televizních obrazovkách.

Optimální parametry pro hraní her nabízí také modelová řada Samsung QLED pro rok 2017. Tyto televizory se mohou pochlubit extrémně malým příkonem a nízkou latencí displeje a také vynikající kvalitou obrazu díky technologii Quantum Dot. Televizory Samsung QLED jsou také vysoce odolné, netrpí problémy s dosvitem či vypalováním obrazu, a to ani při dlouhodobějším hraní her.