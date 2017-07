Aby byl váš procesor spokojený, musíte ho dobře chladit

Jaké faktory při chlazení procesoru vašeho počítače brát do úvahy a jak vybrat nejvhodnější chlazení pro dané aplikace?

U vybraných modelů procesorů Intel a AMD je chladič součástí dodávky, případně je uveden doporučený typ chladiče. Tyto boxové chladiče představují jednoduché řešení pro běžnou denní práci procesoru. Bohužel, nejsou navrženy pro dlouhodobý, několikaletý spolehlivý provoz. S přibývající dobou provozu se totiž chladiče mohou stát hlučnějšími a poskytovat i nižší účinnost chlazení.

Nový chladič se instaluje především za účelem snížení teploty procesoru: Doprovodným jevem činnosti chladiče je ale hluk, který je způsobován motorkem, pohánějícím lopatky větráku, případně oběma těmito komponentami. S přibývající dobou pak především díky opotřebovávání ložisek dochází ke zvyšování hlučnosti, v mnoha případech pak dochází důsledkem neustálého tepelného namáhání ložisek větráku i ke snižování otáček ventilátoru a tím, jak jsou do počítače nasávány nečistoty a prach z okolí, ty se usazují na jednotlivých chladicích plochách, sloužících jako výměník tepla, a dochází i k postupnému snižování účinnosti chlazení procesoru. Ten pak nepracuje v optimálním tepelném režimu a snižuje se tím i jeho výkon.

Nízká teplota procesoru totiž pro něj znamená dobrou stabilitu jím prováděných operací. Dobré chlazení umožňuje dále zvýšit výkon procesoru, automaticky nebo i manuálně, a zajistit si tak dodatečný výkon, který vyžadují náročné počítačové hry a další aplikace.

Lze tedy konstatovat, že dobré chlazení procesoru je základem spokojeného užívání počítače. Samozřejmě se během času nevyhneme občasnému vyčištění chladicích ploch opatrným vysátím, tak, abychom zajistili solidní výkon chladiče.

Z čeho jsou chladiče vyrobeny?

Při výrobě chladičů je většinou používán hliník nebo měď. Oba tyto kovy absorbují podobné množství tepla, ale je to měď, která má lepší tepelnou vodivost. Z procesoru se teplo odvádí kontaktně přes silikovou vrstvu, která zvyšuje tepelnou vodivost a tím i rychlost předání tepla z chladicí plochy procesoru na sběrnou destičku, která je součástí chladiče. Proto při instalaci nezapomeňte namazat kontaktní plochu procesoru silikovou mastí, která je většinou dodávána jako součást dodávky procesoru nebo chladiče. V případě, že tomu tak není, zakupte speciální mast, určenou pro chladiče procesorů a tu umístěte před nasazením chladiče na procesor.

Chladiče používající měď mají ale logicky vyšší cenu. Ty, které využívají pouze hliník, jako například Zalman CNP S80F, samozřejmě také dokážou poskytovat potřebný výkon a zajistit uspokojující provoz počítače i pro chlazení procesorů, jako jsou například Intel Core i3 nebo i5. Teplo se pak šíří systémem vedení tepla až k jednotlivým chladicím žebrům, které předávají teplo do okolí. Aby byl tento proces co nejúčinnější, existují zde právě ventilátory, které nuceným pohybem vzduchu kolem křídel chladiče umožňují snáze předávat teplo do okolí, tedy do skříně, odkud je pak odsáváno (vyfukováno) ze skříně počítače ven prostřednictvím dalších ventilátorů, umístěných na (většinou) zadní nebo čelní stěně skříně počítače.

V každém případě je vždy lepší volbou chladič, který je z mědi než ten, který je vyroben z hliníku. To proto, opakujeme, ač to bylo už výše uvedeno, že měď má vyšší tepelnou vodivost a tím pádem dokáže snáze odebírat teplo z procesoru a předávat ho následně do okolí.

Optimální řešení

Nejlepším konvenčním řešením je kombinace měděných trubic heatpipe a hliníkového žebrování, které je chlazeno ventilátorem. Čím větší je průměr ventilátor, tím pomaleji, a tedy tišeji se může otáčet, a přitom poskytovat dostatečný průtok vzduchu. Chladiče s tímto řešením, například Zalman CNPSTX LED+ se využívají pro procesory s vysokým výkonem.

Pasivní chlazení, chlazení vzduchem nebo vodou?

Pasivní chlazení probíhá bez využití dalších mechanických prvků. O chlazení procesoru se stará pouhé mřížkování chladiče. Chlazení je díky neexistenci jakéhokoli ventilátoru tak zcela tiché, ale odvod tepla není efektivní. Tento typ chlazení nalezne využití u běžných kancelářských počítačů, u kterých nejsou procesory nadměrně zatěžovány. Zlatou střední cestu představuje souběžné využívání mřížkovaného chladiče a ventilátoru. Chlazení při využití kapaliny je pak pokročilým způsobem, který mimo jiné díky své ceně může být instalován v případě vysoce výkonných procesorů s automatickým přetaktováním.

Jak vybrat velikost chladiče

Velikost a design chladiče jsou dalšími důležitými faktory. Před tím, než zvolíte správný chladič, se ujistěte, že je kompatibilní za prvé s provedením pouzdra procesoru a dále pak s počítačovou skříní. Informace o rozměrech poskytuje každý výrobce chladičů. Může se totiž stát, že procesorový chladič bude příliš vysoký, a tak se nevejde do počítačové skříně. U chladičů, které používají kapalinové chlazení, je třeba počítat s tím, že teplo je odváděno hadičkami naplněnými tepelně dobře vodivou kapalinou mimo prostor základní desky, kde je procesor usazen, a výměník, který se stará o předávání tepla do okolí, je umístěn většinou na počítačové skříni samotné. A ta musí být pro tento případ připravena. Málokterá počítačové skříň totiž umožňuje vyříznout otvor pro umístění chodicího výměníku a jeho následné umístění.

Proto je třeba už při koupi komponent pečlivě zvážit, jaký výkon od počítače očekáváte, zda jej budete přetaktovávat a zda tedy využijete třeba kapalinového chlazení. Pak musíte vybrat vhodnou počítačovou skříň, která takové usazení výměníku umožňuje. Při koupi chladiče s výměníkem, které jsou v jednom, se zase zajímejte o stavební výšku chladiče nad základní deskou, ve které je pak umístěn procesor. Tuto pak srovnejte s vnitřní výškou počítačové skříně, do které budete chladič umisťovat. Při správné volbě se vše vejde, ale pokud byste zvolili skříň s příliš malou výško (u midi provedení skříní spíše tedy s malou šířkou skříně, protože základní deska se umisťuje většinou svisle), nepovede se vám chladič vůbec instalovat.

Ve většině případů ale solidní výrobci počítačových skříní uvádějí jejich vnitřní rozměry, takže máte pak při následné volbě chladiče jasno v tom, zda se chladič vejde nebo ne. V praxi se ale vyplatí postupovat opačným směrem: vybrat nejprve základní desku, která umožňuje nasazení vybraného procesoru, k tomu pak vybrat patřičný typ chladiče a na konec pak vybrat počítačovou skříň, která v pohodě pojme všechny komponenty, které do ní chcete umístit.

Ukazatel Thermal Design Power

TDP (Thermal Design Power) označuje maximální množství tepla, které vyzáří procesor a které musí být odvedeno. Je důležité se ujistit, že úroveň TDP, kterou zvládne chladič, je shodná nebo raději vyšší než množství tepla vytvořené procesorem. V opačném případě to může vést k neefektivnímu chlazení a ztrátě stability výkonu, případně k přehřátí a automatickému vypnutí celého systému.

A na závěr

Všechny chladiče například od společnosti Zalman představují univerzální řešení kompatibilní se sokety procesorů AMD a Intel, mohou být opakovaně používány, a to i v případě, že se změní motherboard počítače. Například většina chladičů Zalman je kompatibilní s nejnovějšími procesory Ryzen.