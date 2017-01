Android: Oprava nefunkčního Obchodu Play

Na Obchod Play spoléháme pokaždé, když si chceme do smartphonu či tabletu instalovat novou aplikaci nebo si aktualizovat aplikace stávající.

Jistě se vám ale již stalo, že jste chtěli Obchod Play z mobilního zařízení otevřít, ale nepodařilo se vám to. Máme pro vás několik možných postupů, jak připojení k Obchodu Play obnovit.

Ze všeho nejdříve zkuste vynucený restart aplikace Obchod Play. Přejděte do nabídky »Nastavení | Aplikace | Všechny aplikace« a na seznamu vyhledejte »Obchod Google Play«. Klepněte na tuto položku a následně použijte tlačítko »Vynutit ukončení«. Při dalším spuštění by již aplikace Obchod Play měla opět fungovat správně.

Pokud tento postup nepomůže, zkuste další triky. Začněte přepnutím smartphonu do režimu letadlo a zpět. Reset všech síťových připojení často pomůže připojení k Obchodu Play obnovit. Stejně tak můžete zkusit vypnout a zapnout Wi-Fi adaptér smartphonu, což také v některých případech zafunguje. Nepomohlo? Pokračujte restartováním smartphonu.

Jestliže problémy s přístupem do Obchodu Play přetrvávají, zkuste vymazat data z mezipaměti aplikace Obchod Google Play ve smartphonu. Opět přejděte k aplikaci Obchod Google Play v »Nastavení«, ale tentokrát klepněte na »Úložiště« a pak na »Vymazat mezipaměť«. Tato funkce slouží k tomu, aby aplikace nemusela neustále stahovat ze serveru Obchodu Play všechna data, ale někdy může naopak způsobovat problémy s připojením. Při tomto kroku nepřijdete o žádná svá data a aplikace si mezipaměť opět sama vytvoří. Zásadnějším krokem je použití volby »Vymazat data«, po kterém bude nutné opětovné přihlášení k Obchodu Play a stažení všech nezbytných dat. Pokud ani to nepomůže, použijte volbu »Deaktivovat«, která odstraní všechny aktualizace aplikace Obchod Google Play. Pak jednoduše aplikaci opět aktivujte a nechejte ji aktualizovat. Vstup do Obchodu Play by měl být volný.

Byly i tyto kroky neúspěšné? Stále máme pár triků v rukávu. Především zkontrolujte nastavení data a času ve svém mobilním zařízení. Použijte nabídku »Nastavení | Datum a čas«, zde zrušte předvolby »Automatické datum a čas« a »Automatické čas. pásmo« a ručně nastavte pokud možno co nejpřesněji datum a čas. Tím se vyhnete chybám způsobeným problémy se synchronizací data a času mezi servery Googlu a vaším mobilním zařízením.

Problémy s připojením do Obchodu Play způsobují i VPN služby pro anonymizaci připojení k internetu. Používáte-li nějakou takovou službu ve svém mobilním zařízení nebo přímo v domácím Wi-Fi routeru, zkuste ji vypnout a pak se znovu pokuste o připojení k Obchodu Play.

Před posledním, ultimátím krokem opravy nefunkčního přístupu do Obchodu Play zkuste ještě odebrat a následně opět přidat svůj Google účet v mobilním zařízení. Použijte nabídku »Nastavení | Účty« a na seznamu klepněte na »Google«. Pak použijte tlačítko se třemi tečkami vpravo nahoře a volbu »Odebrat účet«. Poté se znovu připojte ke svému účtu Google a zkuste, zda se již dostanete k obsahu Obchodu Play.

Vůbec nic z výše uvedeného nezabralo? Pak už vám nezbývá než resetovat smartphone či tablet do továrního nastavení. Příslušnou funkci najdete pod »Nastavení | Záloha a obnova dat | obnovení továrních dat«. Rozhodně si předtím zazálohujte fotografie a všechna další důležitá data, protože obsah zařízení bude kompletně smazán.