Bezpečné skladování tonerů do laserových tiskáren

Tonery do laserových tiskáren rozhodně nejsou levné. Pokud jste si tedy nějaké zakoupili do zásoby, měli byste jejich sladování věnovat náležitou pozornost.

Tonery nejsou levné. Například jeden barevný toner do tiskárny může stát okolo 1 300 Kč. Pokud jste si tedy nějaké zakoupili do zásoby, měli byste jejich sladování věnovat náležitou pozornost. Optimálně je skladujte v původním neotevřeném obalu, který tonery chrání. Vlhkost vzduchu ve skladovacím prostoru by neměla být ani příliš vysoká, ani příliš nízká – měla by se totiž pohybovat v rozmezí 30–80 procent. Ideální je pak hodnota od 40 do 50 procent. Abyste si prostředí změřili, pořiďte si vlhkoměr – stojí asi 120 Kč.

Toner vždy ukládejte ve stejné poloze, v jaké se instaluje do tiskárny, tedy vodorovně, nikoli na výšku. Okolní teplota by přitom měla být mezi 10 a 35 stupni Celsia. Pokud kvůli úspoře místa nemůžete tonery skladovat v původním obalu, vyberte pro ně co nejtmavší místo, které je chráněno před přímým slunečním zářením. Kromě teploty a vlhkosti má na životnost toneru pozitivní vliv také dobrá cirkulace vzduchu. Proto byste měli místo uložení pravidelně větrat. A dbejte také na to, aby ke škodlivým tonerům neměly přístup děti.