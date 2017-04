Bezpečné vymazání dat z disku za použití nástrojů Windows nebo speciálních programů

Chcete-li z externího paměťového média odstranit data tak, aby je bylo možné rekonstruovat jen za využití neúměrně velkého úsilí, můžete využít několik možností.

Jednou z nich je použít nástroje systému Windows a zformátovat disk nulami. Abyste to provedli, přejděte do Průzkumníka, vyberte v něm pevný disk, který chcete zformátovat, a pravým tlačítkem myši se dostanete do kontextové nabídky. Z té vyberte volbu »Formátovat…«. Než ale formátování spustíte, musíte v části »Možnosti formátování« odstranit zatržítko u »Rychlé formátování«. Počítejte s tím, že formátování bude trvat poměrně dlouho – v závislosti na kapacitě, typu a rychlosti paměťového média. Další možnost pak spočívá ve využití specializovaného programu, jakým může být například nástroj Eraser. Po instalaci a spuštění tohoto programu uvidíte v okně »Eraser« prázdné pole »Erase Schedule«. Klikněte na toto pole pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte »New Task«.

Pokud budete chtít po nastavení spustit mazání hned, zaškrtněte volbu »Run immediately«. Po kliknutí na »Add data« máte možnost určit, které soubory, případně složky má program Eraser bezpečně smazat. Vyberte zde tedy externí paměťové médium, které má být vymazáno, a to tak, že jako »Target type« vyberete »Drive/Partition« a v části »Settings« nastavíte konkrétní disk. V části »Erasure Method« pak ještě máte možnost změnit metodu, jaká se pro mazání dat použije – většinou jde o frekvenci přepsání konkrétního místa. Čím vícekrát paměťové médium přepíšete, tím bude celý proces bezpečnější a data bude obtížnější obnovit, proces ale také bude o to zdlouhavější. Po kliknutí na tlačítko »OK« se proces objeví jako úkol v »Erase Schedule« a následně program přepíše obsah paměťového média nejen nulami, ale i náhodně vygenerovanými hodnotami, což možnosti obnovy ještě komplikuje.