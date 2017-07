Chytrá chůva nejen pro vaše děti

Když má člověk děti, potřeboval by tisíc očí a sto rukou. S péčí o vaše ratolesti vám však mohou pomoci chytrá zařízení ze sady AirLive IoT Smart Home.

Pro ty nejmenší si můžete velice jednoduše zřídit video chůvičku a kdekoliv budete, můžete sledovat na svém počítači nebo mobilu či tabletu, co se v pokojíčku děje. Díky chytré Wi-Fi kamerce Smart Cube 300W, která je vybavena i nočním viděním, pohybovým čidlem, a čidlem pro teplotu a vlhkost vzduchu, budete mít všechno pod kontrolou. Video chůvu však můžete použít nejen u svých dětí, ale například i na dohled nad svými prarodiči, kteří v pokročilém věku vyžadují zvýšenou péči.

Když děti povyrostou a již samy chodí do školy a zpět, poslouží chytrá sada například na ověření, že skutečně z té školy došly domů, jak jste se domluvili. Díky PIR senzoru, který můžete umístit ke vchodovým dveřím, vám centrální řídicí jednotka pošle zprávu na mobil, když se někdo vstoupí. Ověřit, že jsou to skutečně vaše děti, můžete s použitím chytré Wi-Fi kamery Smart Cube 300W.

A co tak zpříjemnit si noční chození na WC? Známe to všichni. Když už rodiče padají únavou, smyslí si děti, že musí jít na WC nebo chtějí napít, ale samy nepůjdou, protože je tma. I tuto situaci lehce zvládnete díky použití chytré zásuvky a pohybového PIR senzoru ze sady AirLive IoT Smart Home. Když senzor zaregistruje pohyb, chytrá zásuvka zapne světlo a nikdo již nemusí chodit po tmě. Jednak děti nebudou mít strach, a i my dospěláci ušetříme nejedno nakopnutí malíčku. A stejně tak můžeme pomoci našim prarodičům.

Celou sadu AirLive IoT Smart Home zařízení, kterých můžete k jedné centrální jednotce připojit až 232, můžete ovládat pomocí jedné mobilní aplikace, se kterou je nastavování sítě a co má které zařízení a kdy udělat, hračkou.

Proto se produkty AirLive Smart Home označují pojmem IoT 2.0.

Klíčové funkce:

- Jednoduchá kontrola pomocí AirLive aplikace.

- Kompatibilita se zařízeními podporujícími technologii Z-wave.

- Plug and Play – všechny senzory v sadě jsou již spárovány s řídící jednotkou.

- Smart Plug s možností plánování, kdy má být zapnuta.

- Vysoce kvalitní live přenos a noční vidění díky Smart Cube kamerce.

- Detekce pohybu, senzor pro dveře/okna, senzor teploty/světla.