Důkladné vyčištění špinavého počítače

Po úklidu domácnosti se můžete věnovat i svému počítači a pořádně ho vyčistit. To provedete poměrně rychle pomocí vysavače.

Nejprve počítač vypněte, odpojte napájecí kabel a odstraňte šrouby, abyste se dostali dovnitř skříně. K lepšímu vyčištění použijte kartáčový nástavec na hadici vysavače. Než začnete s vysáváním, ukliďte všechny šrouby z dosahu a zkontrolujte, zda jsou všechny součástky uvnitř napevno připojené. Obzvláště jumpery a další drobné komponenty by neměly skončit v sáčku vysavače. Vysavač přepněte na menší výkon nebo před trubku vysavače vložte hadr, aby se sací výkon snížil. Důležité: zafixujte například pomocí drátu všechny ventilátory, aby se nemohly vlivem vzduchu otáčet – mohlo by v nich totiž při otáčení vzniknout napětí, které by mohlo poškodit základní desku. Vyluxujte především dolní část skříně a povrch rozšiřujících karet. V místech, kam se s vysavačem nedostanete, použijte stlačený vzduch nebo jemný kartáč. Počítač po úklidu opět zašroubujte.