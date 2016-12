Jak se chovat k baterii smartphonu

Baterie smartphonu může být zdrojem problému podobně jako jakákoli jeho jiná součástka a na teplo je dokonce háklivější, než většina ostatních. K baterii bychom se proto měli správně chovat.

Asi každý zaznamenal zprávy o potížích, jaké měl Samsung se svou vlajkovou lodí Galaxy Note7. V několika případech se totiž stalo, že baterie tohoto jinak špičkového smartphonu vybouchla, a Samsung nakonec musel tento model stáhnout z prodeje. Každého v této souvislosti asi napadne, jak je to s akumulátory ostatních modelů a výrobců a zda u nich nehrozí něco podobného. Máme pro vás tipy, jak rozpoznat, že s akumulátorem není vše v pořádku.

Detekce špatné baterie : Jestliže se smartphone rychle vybíjí a je navíc často velice horký, měli byste ho nechat zkontrolovat odborníkem. Znalecký posudek je potřebný i v případě, kdy má baterie viditelnou deformaci.

Prevence exploze : Zabraňte tomu, aby se váš smartphone příliš zahříval – nedávejte ho na přímé slunce a nenechávejte ho při nabíjení například na dece nebo polštáři. Pokud potřebujete baterii vyměnit, nekupujte levné alternativní baterie, ale raději si pořiďte originální baterii. Než si jdete lehnout nebo odpočinout, vyjměte si smartphone z kapsy, aby se zbytečně nezahříval. Objevily se i případy, kdy se mobil přehřál kvůli tomu, že ho měl přímo u sebe nemocný uživatel se zvýšenou teplotou. Neberte ho ani do postele a nenabíjejte ho tam. Nejen displej, ale i baterie se může při pádu smartphonu poškodit. Vyhněte se tomu, aby se smartphone dostal do kontaktu s vodou (pokud to není odolný model). Tekutina, která se dostane dovnitř, totiž může způsobit zkrat.