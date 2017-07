Jak ušetřit za mobilní útratu mimo EU

Změny tarifů v rámci EU mohou vést k domněnce, že volat a využívat data je už kdekoli ve světě dostupnou záležitostí. Opak je pravdou. Pokud si nebudete dávat pozor, utratíte za volání balík. Zbytečně.

Poplatky za hovory a data v mnohých vyhledávaných turistických destinacích se totiž nezměnily. Pokud nebudete opatrní, může vás nepozorné chování s telefonem mimo EU vyjít velmi draho. Jak tedy ochránit vaši peněženku před jejím rychlým vyprázdněním při platbě za data a za hovory přináší několik následujících tipů na cesty především mimo EU.

V rámci EU se s mobilním telefonem můžete dnes již zpravidla bez obav chovat stejně, jako byste byli doma. Přesto vám doporučujeme ověřit si u operátora nastavení konkrétního tarifu. Většinou stačí zavolat na infolinku. Při využívání telefonu mimo EU byste však měli vědět několik věcí.

Orientační základní ceny roamingových služeb mimo EU bez využití balíčků od operátorů. Jako příklad orientačních cen si vezměme dvě vzorové země – Švýcarsko a oblíbený Egypt.

Švýcarsko, roamingová zóna 2 Egypt, roamingová zóna 3 Cena odchozího hovoru Až více než 40 Kč / min Až více než 65 Kč / min Cena dat za 1 MB Až cca 250 Kč / 1 MB dat Až cca 300 Kč / 1 MB dat

Ověřte si cenu hovorů

Než se vydáte na cestu mimo EU, ověřte si vždy ceny roamingových služeb, tedy poplatků za využívání mobilních služeb vaší SIM karty v zahraničí. Ceny hovorů se mohou podle nastavení vašeho tarifu ve Švýcarsku, tedy v Evropě mimo EU vyšplhat nad 40 Kč za minutu, v exotičtějších zemích, jako je například Egypt, až téměř k 70 Kč za jednu provolanou minutu. Pokud budete chtít volat, využijte některý z balíčků operátora za zvýhodněnou cenu.

Zkontrolujte si v telefonu nastavení datového roamingu

Je příjemné být průběžně v kontaktu s přáteli prostřednictvím sociálních sítí. Možná si říkáte, že pár řádek textové komunikace nestojí za řeč, co se množství přenesených dat týká. To je sice pravda, ale těžko můžete ovlivnit, když se někdo z vašich přátel rozhode poslat vám sérii fotek z dovolené. Příchozí data totiž také platíte – a to si málokdo uvědomuje! Nehledě k tomu, že některé aplikace běží na pozadí operačního systému a využívají přenos dat i ve chvíli, kdy je aktivně nepoužíváte. Jestli chcete být stoprocentně v bezpečí od poplatků, zakažte v nastavení telefonu datový roaming. Pokud to neuděláte, zkontaktujte se s vaším operátorem a nastavte si limit pro využití dat v zahraničí. Po jeho vyčerpání se čerpání dat přeruší.

Pozor na využívání navigace

V případě, kdy využíváte na cestách navigaci ve smartphonu nebo tabletu, stáhněte si před cestou mapy dané země, pokud to vaše navigační aplikace umožňuje. Anebo si nainstalujte jinou. Většina těchto navigací totiž standardně nemá mapy uložené přímo v zařízení, ale podle vašeho pohybu stahuje s využitím mobilních dat průběžně informace z internetu.

Nezapínejte mobilní hotspot

Využití mobilního hotspotu se vám může velmi vymstít. Pokud totiž dáte komukoli přístup na váš hotspot, třeba jen pro načtení informací o blízké historické památce, jeho telefon se začne chovat tak, jako by byl připojen k běžné Wi-Fi síti. To prakticky znamená, že může začít automaticky stahovat aktualizace nainstalovaných aplikací, což zahrnuje mnohdy desítky až stovky MB dat. V přepočtu na koruny to může znamenat až desítky tisíc korun.

Přejeme vám radostnou, krásnou, ničím a nikým nerušenou, a hlavně – levnou – dovolenou, co se týče poplatků a útraty za používání mobilního telefonu v zahraničí.