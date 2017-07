Jak vybrat držák na televizor

Při výběru správného televizního držáku je potřeba znát dva údaje, a to hmotnost televizoru a typ VESA standardu. Jakmile budete tyto údaje znát, nemůžete se při výběru vhodného držáku splést.

VESA standard udává rozteč otvorů pro uchycení televize na držák a je uveden na zadní straně každé televize nebo v návodu. V případě, že ani jeden z těchto údajů není dostupný, nezbývá než změřit rozteč otvorů ručně. Pokud jsou otvory vedle sebe a nad sebou rozmístěny se vzdáleností 100 mm, odpovídajícím držákem bude VESA 100 a tak dále. V podstatě se jedná o čtyři otvory, díky kterým se pomocí šroubů uchytí televize k držáku, stojanu nebo televiznímu stolku. Úhlopříčka televizoru, ač by se mohlo zdát, není vůbec důležitá, při výběru se tedy podle ní neřiďte.

Mnohem důležitější je hmotnost samotného televizoru, protože je nutné vybrat takový držák, který je schopen váš televizor unést. Při výběru volte raději držák s vyšší nosností, než je hmotnost televizoru. Pokud máte například televizor, který má hmotnost 20 kg a VESA standard 100x100 mm, jsou pro vás vhodné držáky, které mají minimální nosnost 20 kg (raději volte 25 kg) a je u nich uveden VESA standard, který ve svém rozmezí uvádí 100x100 mm.

Tři druhy držáků

Při volbě vhodného držáků se řiďte tím, jak bude televizor nebo monitor na zdi zavěšen, tedy jak budete moci přistupovat k zadnímu panelu televizoru nebo monitoru. Podívejme se na tři základní možnosti, jaké jsou na trhu dostupné.

Pevný držák

Pevný držák funguje tak, že šroubky upevníte do VESA držáku na televizoru svislé nosníky, které pak zavěsíte na konstrukci, přimontovanou na zeď. A většinou z boku pak připevníte ještě fixačními šroubky tyto svislé nosníky ke konstrukci visící na zdi. Mnohdy je to o duševní zdraví, protože při volbě nevhodné konstrukce držáku mohou být tyto aretační šroubky umístěny příliš hluboko za krajem televizoru nebo monitoru a přístup k nim je velmi komplikovaný. Uvědomte si rovněž, že pokud má televizor „rozvodné hnízdo“, tedy konektory HDMI, VGA, USB a další umístěny na zadní stěně televizoru opět hlouběji, a ne na kraji, bude každé připojení kabelu problém. Budete totiž muset povolit zajišťovací šroubky, televizor sundat ze stěny a provést připojení kabelů, pak budete muset televizor opět na stěnu zavěsit.

Z toho důvodu tyto typy držáků doporučujeme pro pevné instalace, kde je třeba televizor nebo monitor pevně uchytit na stěnu bez toho, že by se k nim neustále něco připojovalo a manipulovalo s nimi. Ideální místo je například v pasáži nebo v prodejně, kde běží demo programy a inzerce. Máte tak jistotu, že se málokdo dostane k připojovacím místům a bude ovlivňovat dění na televizoru (například vám ukradne flask disk s prezentací, která právě běží na obrazovce stále dokola).

Fixní držák Stell SHO 1021 (na obrázku vlevo) je vhodný pro ty, kteří chtějí televizi prostě zavěsit a dále s ní nemanipulovat. Nosnost držáku je až 80 kg, vybírat tedy můžete i mezi většími LCD televizory anebo staršími plazmami. Rozteč uchycení televizoru je také vysoce variabilní, je v rozmezí 50x50 milimetrů až 754x480 milimetrů. Tento držák uvádíme jako vzor velmi dobře promyšleného výrobku, protože obsahuje vestavěnou vodováhu, která ulehčí a zrychlí instalaci držáku na stěnu.

Polohovatelné držáky

Tyto držáky vynikají tím, že na nich připevněný televizor nebo monitor lze natáčet do stran, některé vyspělejší modely umožňují realizovat i naklopení směrem od stěny nebo směrem ke stěně. Ve vybrané poloze je pak možné držák aretovat.

Montáž probíhá tak, že na stěnu se zavěsí instalační šablona a na ní se připevní držák, přimontovaný před tím prostřednictvím VESA otvorů k televizoru nebo monitoru.

Jedním takovým je polohovatelný držák na TV Stell SHO 1160. U něj se rozteč pohybuje v rozmezí od 75x75 do 200x200 milimetrů. Jak je vidět na obrázku držáku, ten je vybaven drobností, která ale usnadní organizaci vedení kabelů od televizoru. Na spodku je nainstalován hák, který vypadá jako věšák. Ten slouží k vedení propojovacích a napájecích vodičů, které jsou tak vedeny podél stěny. Pokud tedy neschováváte kabely pod omítku, můžete snadno nasadit organizátory vedení vodičů, které přišroubujete ke zdi.

Co se týče funkčnosti, nepostoupili jste ale oproti první variante, pevnému držáku, o moc dál. Televizor totiž můžete pootočit do stran podle toho, jak vám to umožní velikost obrazovky a (pevně daná) vzdálenost příruby VESA na televizoru či monitoru ode zdi. Takže pokud televizor má propojovací místa ukryta hluboko na zadní stěně, musíte opět při přepojování kabelů televizor sejmout ze stěny. Pokud ale má televizor přípojná místa umístěna šikovně na boku jeho zadní stěny, odklopením televizoru směrem k druhé straně pak získáte potřebný prostor pro přístup k těmto místům.

Tento držák se tedy hodí tam, kde počítáte s tím, že budete televizor nebo monitor natáčet do různých směrů nebo budete častěji přepojovat kabely. Tuto možnost pak konzultujte s tím, kde jsou umístěna propojovací místa.

Výsuvné držáky

Pomyslnou třešničkou na dortu mezi držáky jdou pak výsuvné držáky. Ty mají totiž kloubový mechanismus, který umožňuje oddálit televizor nebo monitor kus dále od stěny, a tak získat velmi dobrý přístup ke všem přípojným místům, umístěným třeba dost hluboko vzadu za televizorem na jeho zadní stěně. Samozřejmě u těchto držáků bývá i cena vyšší, ale vše je kompenzováno právě lepší manipulovatelností s televizorem nebo monitorem.

Jako příklad pak uvádíme držák Stell SHO 1162, který je nejen polohovatelný, ale i výsuvný. Využijete ho v případě, kdy máte v plánu televizi natáčet doprava nebo doleva, případně – v určitém rozmezí – nastavit vhodnou vzdálenost ode zdi. Výhodou tohoto držáku je, že s ním můžete snadno manipulovat a lze ho upevnit i do rohu místnosti.

I tento model je vybaven držákem propojovacích kabelů, které se umístí ke zdi a mohou být snadno zasunuty do organizátoru kabelů, umístěného na ní.

Rady na konec

Samozřejmě o tom, zda použijete k umístění televizoru nebo monitoru na zdi držák, rozhodne řešení umístění přístrojů ve vaší domácnosti, bytě či kanceláři.

Chip si ale dovoluje doporučit dvě věci, které by měly být pro vás při výběru stěžejní.

Vyberte ten správný!

Použijte vždy držák, která má vyšší nosnost, než je hmotnost televizoru. Počítejte s tím, že něco váží kabely, ale je třeba počítat i s tím, že se o stojan při umisťování televizoru můžete opřít, a tak by nebylo vhodné, kdybyste třeba při instalaci televizoru na štaflích spadli vy, televizor, a nakonec i držák, který by se podle zákona schválnosti zabořil přesně doprostředka obrazovky a zničil ji…

Monitor sundejte ze stojánku a dejte ho na stěnu!

Druhou věci je doporučení pro umístění monitoru nad pracovní stůl nebo televizoru nad skříňku. Pokud totiž použijete držák, nemusíte mít pod monitorem (televizorem) umístěn stojánek (to platí i pro umístění televizoru třeba nad skříňku v obýváku) a tím získáte více místa, stůl se lépe uklízí. Doporučujeme ale vřele použít v tomto případě stojánek výsuvný, protože nikdy nevíte, kdy budete chtít připojit k monitoru nebo televizoru třeba mobil pomocí kabelu MHL nebo kameru či fotoaparát či zasunout do USB portu flešku s filmem nebo obrázky. A nezapomeňte ani na uklízecí faktor – monitor je třeba čas od času zbavit i vzadu od prachu ať už vysáváním nebo utřením prachu.

Tento držák vám totiž umožní větší variabilitu využití vašeho zobrazovacího zařízení. A pokud koupíte držák, dovolující i náklon monitoru směrem vzad, pak máte vyhráno. Monitor můžete umístit tak, jak má být, výška středu jeho obrazovky by měla být u velkých úhlopříček umístěna kousek pod úrovní vašich očí a monitor by měl být nakloněn tak, aby střed monitoru byl kolmý v obou osách na pomyslnou spojnici procházející vašim okem.