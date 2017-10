Jak vybrat zařízení, které povýší zvuk televizoru na novou úroveň

Kvalita reprodukce zvuku televizorů se v posledních letech hodně zlepšila. Mnozí z nás by si však vychutnali své oblíbené filmy nebo koncerty mnohem lépe s ještě lepším zvukem.

Základní úloha televizoru je předat očím věrohodný obraz. Ztenčování televizí však možnostem v oblasti kvality zvuku nehraje moc do karet. Jak je možné dosáhnout lepšího zvuku a podle čeho vybírat?

Základními otázkami, které bychom měli vzít v potaz, je očekávání s ohledem na prostorový zvuk, kvalitu a výkon reprodukce a také to, zda bude systém pořizovaný k televizoru sloužit také jako hlavní zdroj zvuku v centrální obytné místnosti. Kvalitní systémy vám zprostředkují zážitek, který povznese sledování filmů nebo koncertů v domácích podmínkách na úplně novou úroveň. A ještě jedno upozornění – zapomeňte na mýtus, který boří již dlouhou dobu zvukové systémy Bose: není pravdou, že větší reproduktory zajistí vždy lepší zvukovou kulisu než ty menší.

Soundbar – základ rozšířeného televizního zvuku

V dnešních ultra plochých televizorech není prostor pro opravdu kvalitní zvukové reprodukční zařízení. Protože si výrobci tento problém dobře uvědomují, přinášejí na trh „soundbary“. Jedná se o reproduktorový systém designovaný pro instalaci pod obrazovku televize na stolek nebo na zeď. Některé značky nabízejí proto komplexní kombinované řešení – televizor s jen několik milimetrů tenkou obrazovkou a audio systémem, který je skrytý samostatně za ní. K dokonalosti dovedl tuto koncepci německý výrobce Loewe u modelu bild 7, u něhož vyjede po zapnutí celá obrazovka o několik centimetrů nahoru, přičemž obnaží látkovou mřížku výkonného soundbaru.

Produktový tip 1

Jedním z nejprodávanějších soundbarů v Evropě i na světě je Bose Solo 5, který dokáže mimo jiné zlepšit srozumitelnost filmových dialogů, což je jeden z nejčastějších slabin reproduktorů v televizorech. Ať máte jakýkoli běžný televizor, tenhle soundbar povýší jeho zvukové vlastnosti. Postaven je na stejném principu, jako většina produktů Bose – „hodně muziky z malého reproduktoru“. Zabere jen minimum místa, designově se hodí do jakéhokoli prostoru a v rámci stereofonního zvuku a dané velikosti těžko najdete lepší volbu pro televizor. Solo 5 Navíc podporuje Bluetooth, takže si s ním můžete bez drátového propojování poslechnout i hudbu z notebooku, telefonu nebo tabletu. A jeho dálkový ovladač funguje zároveň jako univerzální ovladač pro většinu značek a modelů televizorů a dalších zařízení.

Cena: 6990 Kč

Produktový tip 2

Zajímavým a modulárním soundbarem je Bose SoundTouch 300, který má pět reproduktorů namířených k posluchači a další dva tlakové měniče, které vysílají zvuk do stran a odrazem od stěn vytvářejí výrazný prostorový efekt. Pokud chcete ještě více prostoru nebo basů, je možné doplnit ho o subwoofer nebo bezdrátové zadní reproduktory. Navíc umí stejně jako ostatní přístroje SoundTouch přehrávat zvuk z telefonu nebo tabletu pomocí Bluetooth a také rozvést bezdrátově hudbu ve spojení s dalšími zařízeními řady SoundTouch do ostatních místností v domě nebo bytě.

Cena: 22 000 Kč, možnost rozšíření o subwoofer za 22 000 či zadní bezdrátové reproduktory za 9990 Kč.

Specializované audio systémy 5.1

Chodíte do kina mimo jiné proto, abyste si k filmu vychutnali prostorový zvuk? Potom vám rozhodně udělá radost specializovaný zvukový systém, který obsahuje kompletní sadu reproduktorů pro domácí kino. Ten zahrnuje centrální (přední středový) reproduktor v kombinaci se dvěma předními a dvěma zadními satelitními „bedýnkami“ a také basovým reproduktorem, subwooferem. Otázkou zůstává způsob propojení jednotlivých reproduktorů a správné nastavení systému, které závisí na členitosti místnosti a odrazivosti materiálů. Dnes již technologie umožňují bezdrátové připojení jednotlivých komponent bez slyšitelné ztráty kvality podání nebo zpoždění zvuku. To znamená, že nemusíte tahat dráty napříč místností. Nutno však myslet na to, že každý reproduktor musí být při tomto způsobu instalace připojen do zásuvky.

Produktový tip

Typickým příkladem špičkového a zároveň designového audio systému pro domácí kino je Bose Lifestyle 650 s bezdrátovými satelity připomínající velké rtěnky, které šíří zvuk oproti tradičním systémům všesměrově. To umožňuje rozšíření optimálního poslechového místa na pro více osob současně a mnohem jednodušší nároky na umístění a instalaci. Nastavení je řešeno automaticky pomocí přiloženého mikrofonu vestavěného do hlavového mostu připomínajícího sluchátka. Instalační a kalibrační proces si sám „zmapuje“ místnost a odrazivost materiálů. Kdo tyhle malinké reproduktory neslyšel, neuvěří, jak neuvěřitelně bohatý a plný zvuk vydávají.

Cena: 125 000 Kč

Využití stávajících reproduktorů

Pokud máte v obývacím pokoji jak televizor, tak i stereo reproduktory na které nedáte dopustit, pořiďte si specializovaný zesilovač a sadu reproduktorů případně rozšiřte o další, které zajistí ten správný prostorový zvuk v náležitém podání. Toto řešení vám umožní dle vybraného zesilovače využít třeba i 11 reproduktorů a dva subwoofery či zároveň vylepšit obraz až na rozlišení 4K.

Produktorvý tip – prostorový zvuk i shora

Receiver Pioneer VSX-932-B má zabudovanou zajímavou prostorovou technologii Dolby Atmos. Ta zajišťuje 3D zvuk s vnímáním prostoru nejen z jednotlivých stran, ale i shora. Receiver nabízí 130 wattů výkonu pro reprodukci až ze sedmi reproduktorů a k tomu má dva výstupy z předzesilovače pro subwoofery. Kompletní instalace doslova naplní prostor zvukem. Podporuje přehrávání z domácí sítě, AirPlay, MHL, HTC Connect a DLNA a díky Bluetooth můžete bezdrátově přehrávat i hudbu z chytrého telefonu.

Cena: 13 490 Kč