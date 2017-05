Jarní úklid začíná úklidem výpočetní techniky

Pravidelný úklid je užitečný – a to nejen v domácnosti – i nepotřebné věci v počítačích je třeba pravidelně redukovat. Odměnou je pak vyšší výkon, více úložného prostoru a bezpečnost.

GALERIE: Čas na jarní úklid počítače

Jaro je tradičním časem pro úklid. Uživatelé počítačů by se však měli zaměřit v tomto ohledu i na své notebooky. Zde přinášíme pár rad k tomu, abyste udrželi počítač v dobré kondici, rychlý a bezpečný.

Pročištěním pevného disku zvýšíte výkon a kapacitu úložného prostoru

Nepracuje vás firemní počítač tak rychle, jako dřív? Pokud chcete optimalizovat výkon systému, měli byste vymazat či zazálohovat nepoužívaná data a nainstalované programy, aby bylo možné těžit z dostupné kapacity pevného disku i operační paměti. Přidruženým problémem je fragmentace, která vytváří na pevném disku nevyužité mezery a prodlužuje proces načítání aplikací a práce s daty. Tento problém snadno vyřešíte defragmentací, která je dostupná jako součást systému Windows. Defragmentace optimalizuje uložení dat na pevném disku, umožní lepší využití kapacity a zvýší výkon celého počítače. To však platí jen pro točivé disky, nikoli pro disky SSD!

Další věcí, která zpomaluje váš systém, je množství dat, které se automaticky ukládají po návštěvě téměř jakékoli internetové stránky, jako historie prohlížeče, cookies, nebo také více verzí stejného souboru. Zmíněná zbytečná data byste měli mazat pravidelně. Pokud máte firemní počítač, toto rychlé a snadné opatření můžete udělat sami bez nutnosti kontaktování IT oddělení.

Náš tip: zkoušeli jste program CCleaner? I jako freeware vám může dobře posloužit. Pozor však na to, co si necháte vyčistit z disku! Nastavte si před rozborem nepotřebných souborů jen ty záležitosti, které chcete opravdu odstranit, abyste se nedivili, že jste si třeba smazali historii navštívených stránek v používaném prohlížeči a nemůžete se dobrat zapomenuté adresy, kterou jste zadávali…

Tento program dokáže opravit i registrační databázi, kde odhalí a odstraní vícenásobné odkazy a třeba i nepoužívané položky. Před tím, než ale spustíte pročištění registrační databáze, určitě si nechte vytvořit její aktuální zálohy, abyste se měli kam vrátit v případě, že by došlo k nějakým problémům.

Mobilní bezpečnost je klíčovou potřebou společností

O zásadních změnách v pracovních počítačích by se měli zaměstnanci poradit s odpovědným správcem systému. Zvýšená pozornost by měla být věnována vzhledem k rostoucí provázanosti v internetu věcí (IoT) bezpečnosti. Tuto skutečnost potvrdily i nedávné výsledky průzkumu společnosti Gartner – očekévá se, že plánované výdaje na bezpečnost se mimo jiné právě kvůli IoT do roku 2018 zvýší až na 547 miliard dolarů, což je ve srovnání s 281,5 miliardy dolarů výdajů v roce 2015 velký skok.

Chcete-li mít svá citlivá podniková data v době internetu věcí skutečně v bezpečí, nejlepším řešením je vůbec je neukládat na lokální disk a také eliminovat možnost instalace nebezpečného malware do operačního systému. Nejbezpečnějším řešením pro společnosti, které si mimořádně zakládají na ochraně svých dat a potřebují, aby jejich zaměstnanci byli mobilní, je Toshiba Mobile Zero Client (TMZC), který umožňuje plnohodnotnou práci na speciálně připraveném notebooku, který nemá instalován operační systém ani pevný disk. Všechny operace, včetně práce s interními podnikovými systémy bez ohledu na jejich platformě, lze provádět bez souborů uložených na lokálním pevném disku s maximálně zabezpečeným přístupem na virtuální server. Jedinečnost tohoto řešení spočívá v tom, že přístup TMZC do podnikové infrastruktury je řešen již při bootování počítače na úrovni systému BIOS. Tímto způsobem mohou IT oddělení dosáhnout nejvyšší dostupné úrovně zabezpečení a optimalizace výkonu mobilních firemních stanic.

Osm zásad pro zálohování cenných dat

1. Při zálohování fotek nespoléhejte na Facebook, Instagram a další podobné služby.

Kvalita fotografií, které při běžném nastavení pošlete na sociální sítě, je při uložení oproti originálu snížena. Pokud budete chtít někdy v budoucnu vytisknout fotku staženou zpětně z Instagramu, budete zklamáni.

2. Průběžně mažte fotografie, které není třeba archivovat.

Digitálním fotoaparátem nebo mobilním telefonem vytvoří většina lidí zpravidla přibližně pětkrát víc fotografií, než stojí za archivaci. Každou scénu fotíme několikrát s tím, že vybereme nejlepší. Pokud z jedné oslavy nafotíte 100 obrázků a všechny budete archivovat, pravděpodobně se k nim už nikdy nevrátíte. 20 z nich stojí za uložení.

3. Fotky si seřaďte do přehledných složek.

Pokud budete mít všechny soubory na disku bez jasně dané struktury složek, pravděpodobně je už nikdy najdete. Vytvořte si složky podle témat nebo zejména v případě fotografií podle data pořízení. Obě varianty můžete jednoduše kombinovat. Do složky s názvem „2017“, vkládejte vnořené složky s pořadím měsíce a popisu, například „01 lyžování v Alpách“, „02 oslava výročí svatby“.

4. Neuchovávejte fotky jen na paměťových kartách.

Paměťové karty jsou sice na první pohled nejjednodušším a zároveň nejdostupnějším zálohovacím zařízením (pokud počítáme průběžné náklady v řádech stokorun). Možná jste i vy zažili situaci, kdy jste našli doma několik let nepoužívanou paměťovou kartu, která zkrátka nešla přečíst, nebo jste vyndali polámanou kartu z peněženky, kterou nosíte v zadní kapse kalhot.

5. Pravidelně zálohujte fotografie z mobilních telefonů.

Mobil je nejnespolehlivějším zařízením pro uložení dat. Často padá na zem, můžete ho zapomenout na stole v baru, nebo vám ho někdo ukradne. Nenechávejte své cenné vzpomínky jen v jeho paměti.

6. Naučte se používat externí pevný disk.

Raději než jen do notebooku, který nosíte denně s sebou, zálohujte data na externí pevný disk. Myslíte si, že je to drahé? Například na malý přenosný externí disk Toshiba Canvio Alu s kapacitou 2 TB, který stojí 2.800 Kč, uložíte přibližně 500 tisíc fotografií. Spočítejte si, kolik vás vyjde zálohování jedné fotky.

7. Důležitá data ukládejte duplicitně – na pevné úložiště a do cloudu.

Ať je úložný systém jakkoli technicky vyspělý, může selhat. I o nejlépe zálohovaná data můžete přijít při živelné pohromě nebo krádeži. Záloha jen na jednom fyzickém místě není stoprocentní. Nejbezpečnějším řešením je proto mít data uložena na jednom pevném disku nebo serveru NAS, který veškerá data ukládá paralelně na dva pevné disky, a zároveň v některé z cloudových služeb pro ukládání dat, které nedegradují kvalitu obrázků.

8. Chraňte pevné disky před otřesy, zejména během jejich provozu.

Mechanika nejpoužívanějšího zálohovacího zařízení, klasického pevného disku, je velmi jemná. Pokud máte externí disk připojen k počítači a probíhá čtení nebo zápis dat, chraňte ho před většími otřesy.