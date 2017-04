Najděte a použijte skryté funkce Netflixu

Poskytovatel streamovacích služeb Netflix nabízí mnoho velmi užitečných funkcí. Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější a často málo známé.

Skryté kategorie: V Netflixu existuje několik kategorií, do kterých jsou rozděleny filmy a seriály (například Akční, Drama, Sci-fi). Těchto kategorií ale moc není. Můžete však snadno získat přístup k mnohem většímu množství podkategorií, pokud použijete číselné kódy. Ty si můžete prohlédnout na stránce mashable.com/2016/01/11/netflix-search-codes/#codes. Například pod kódem 5254 najdete východoevropské filmy, pod kódem 6218 pak filmy pro děti od dvou do čtyř let. Kód můžete použít na stránce www.netflix.com/browse/genre/###, kde místo ### uvedete příslušný kód.

Upravte si titulky: Titulky k cizojazyčným filmům se někdy objevují příliš velké a pak se nevejdou na obrazovku. Vy si ale můžete individuálně nastavit typ písma, velikost písma a pozadí, a to přes »Your account | Subtitles«.

Vytvořte si různé profily: Různé profily mohou být užitečné i v případě, že se jedná o jednoho uživatele této služby. Díky více profilům totiž můžete získávat upozornění na filmy a návrhy na zhlédnutí z různých žánrů. Jeden profil si tedy můžete zřídit pro seriály, další pro dokumentární nebo akční filmy.

Hodnocení a recenze: Pokud si do prohlížeče Google Chrome stáhnete rozšíření NEnhancer přes »Nastavení | Další nástroje | Rozšíření | Získat další rozšíření«, získáte přístup do databáze IMDb. Pak stačí ukázat myší na film z nabídky Netflixu, a objeví se jeho bodové hodnocení z této databáze a také odkazy na recenze a na další podrobnosti. To značně zjednodušuje výběr filmu.

Novinky na Netflixu: Na Netflixu se neustále objevují nové a nové filmy a také nové série seriálů. Některé zase z nabídky mizí. Chcete-li mít přehled o novinkách, o tom, co se v nejbližší době chystá a o co je největší zájem, podívejte se na stránku whats-on-netflix.com.

Smažte historii: Netflix udržuje přehled o tom, co už jste viděli. Na tento seznam se můžete podívat pod svým účtem. V případě potřeby ale můžete tento seznam vymazat nebo z něho můžete vymazat jednotlivé tituly. V seznamu pod »My account | My Profile | What you have seen« stačí kliknout na »X« vedle jednotlivých titulů.