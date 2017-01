Nestabilní internetový prohlížeč Edge opravte resetováním

Jestliže vás zlobí internetový prohlížeč Microsoftu Edge, existuje možnost, jak ho resetovat. Jde totiž o program, který je součástí operačního systému Windows 10, a tak ho nelze běžným způsobem odinstalovat a znovu nainstalovat.

A neexistuje také žádný nástroj Microsoftu pro jeho obnovu a znovunastavení. Nicméně máme pro vás postup, kterým ho obnovíte a můžete odstranit všechna data. Abyste to provedli, klikněte na tři tečky v pravém horním rohu (»Další«), takže se dostanete do nabídky, ze které vyberte »Nastavení«. Po zobrazení nabídky »Nastavení« přejděte do části »Vymazat údaje o procházení« a klikněte na »Zvolte, co chcete vymazat«. Zaškrtněte všechny možnosti, včetně těch, které jsou skryté pod »Zobrazit víc«, a vše vymažte kliknutím na příkaz »Vymazat«. Po této proceduře ještě prohlížeč restartujte. Případné problémy byste tak měli odstranit.