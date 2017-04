Oprava nefungujícího USB 3.0 portu

Je nepříjemné, když vám najednou na počítači přestane fungovat rychlý USB port verze 3.0. Naštěstí existuje několik způsobů, jak problémy s USB portem vyřešit.

Jako první můžete zkontrolovat stav ovladače tohoto portu. Uděláte to tak, že se dostanete do »Správce zařízení«: do řádku »Spustit | Otevřít«, který se objeví po stisku kombinace kláves [Windows] + [R], napište příkaz »devmgmt.msc« a potvrďte tlačítkem »OK«. Následně v seznamu zařízení vyhledejte řadiče USB, konkrétně řadič USB 3.0. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte »Aktualizovat software ovladače …«. Pokud systém Windows nenalezne jiný ovladač pro řadič USB, znovu na něj klikněte pravým tlačítkem a tentokrát vyberte »Odinstalovat«. Následně ovladač znovu nainstalujte.

Chcete-li nainstalovat ovladač ručně, nejprve si ho musíte stáhnout z webové stránky výrobce základní desky vašeho počítače. Pokud máte notebook, hledejte ovladač na stránkách výrobce vašeho přenosného počítače. Pomohou vám také šikovné nástroje na aktualizaci ovladačů, jako je Driver Booster.

Jako užitečná se v tomto případě může ukázat i kontrola systému BIOS, protože USB port může být deaktivován v důsledku jeho špatného nastavení. V systému BIOS proto hledejte nastavení »XHCI hand-off« a zkontrolujte, zda je u něho »Enabled«, tedy povoleno.

Další možnou příčinou selhání USB 3.0 portu je uvolněný konektor připojení USB portu k základní desce. Pokud propojení budete chtít zkontrolovat, odpojte počítač od napájení, otevřete skříň a najděte na základní desce konektory pro připojení USB portů. Jde o modré konektory. Odpojte je a znovu připojte. Následně počítač znovu smontujte a zkontrolujte, zda už USB porty pracují správně.