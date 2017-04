Pokročilé hledání v tweetech

Své vyhledávání tweetů můžete upřesnit v části, která se jmenuje »Pokročilé hledání«.

Abyste se do ní dostali, zadejte do adresního řádku prohlížeče https://twitter.com/search-advanced. Pak získáte možnost hledat tweety podle klíčových slov, podle hashtagů, jazyka, lidí, ale například i podle místa a data. Upřesnit také můžete, zda chcete hledat tweety pozitivní, či negativní. Chcete-li najít tweety, které obsahují hledané slovo na náhodné pozici v textu, zadejte klíčové slovo do řádku »Všechna tato slova«. Potřebujete-li najít tweety s přesným slovním spojením, použijte vyhledávání »Přesně tato fráze«, a další možností je použít vyhledávání »Alespoň jedno z těchto slov« – výsledkem budou tweety, které obsahují alespoň jedno z vámi zadaných slov. Pokud se mají vyhledat tweety jen z určitého období, použijte vyhledávací pole »Od tohoto data«. Ušetří vám to čas a výsledky budou přesnější, než když použijete obecné hledání pomocí funkce »Hledat na Twitteru«.