Resetujte BIOS do továrního nastavení

Pokud jste provedli nějaká nesprávná nastavení v systému BIOS (Basic Input / Output system) a s počítačem jsou následně problémy, měl by tuto situaci vyřešit jeho reset do továrního, tedy původního nastavení.

Proces resetování je poměrně snadný, ale může při něm dojít i k nechtěným následkům. Za určitých situací totiž budete muset po resetu BIOS ještě provést jeho nové nastavení.

Nejprve počítač vypněte a odpojte kabel od napájecího zdroje. Poté opět stiskněte tlačítko pro vypnutí, abyste ze zařízení dostali zbytkový proud. Následně odmontujte boční stěnu počítačové skříně, abyste se dostali k základní desce. Na té byste měli nalézt malou stříbrnou knoflíkovou baterii. Je zajištěna „zámečkem“, který odsunete mírně do strany, abyste mohli knoflíkovou baterii vyndat. BIOS se pak bez zdroje napájení resetuje do továrního nastavení. Počkejte asi dvě minuty, následně opět vložte baterii do základní desky a přišroubujte boční stěnu počítačové skříně. Modernější základní desky už také nabízejí možnost resetu BIOS bez vyjmutí baterie. Podívejte se do manuálu k desce, abyste to zjistili. Někdy se reset provádí pomocí speciálního tlačítka na desce, případně k tomu použijete propojku. Možnost resetu nastavení také často najdete přímo v BIOS, což se hodí například u mobilních počítačů. Tato volba je většinou v nabídce BIOS označena jako »Factory-Reset«.

Po prvním restartu počítače po resetu zkontrolujte, zda je správně nastaven čas a datum. Pokud je BIOS chráněn heslem, použijte standardní heslo.