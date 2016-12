Restart zaseknutého smartphonu Sony Xperia Z

Odmítne-li váš mobilní telefon Sony Xperia Z pracovat, stačí někdy pro jeho oživení provést restart. Ten ale někdy nelze snadno provést.

Pokud telefon nereaguje na zmáčknutí tlačítka, vyjmutí baterie u tohoto modelu není možné, protože je v něm zabudována napevno. Pro restart je tedy nutné použít speciální kombinaci kláves. Zmáčkněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a současně tlačítko pro zapnutí, a to po dobu asi pěti sekund. Poté, co telefon krátce zavibruje, uvolněte tlačítka a Xperia Z se restartuje.

Tato kombinace kláves by měla fungovat, může se však stát, že telefon na ni nebude reagovat. V tom případě budete muset počkat, až se telefon vybije. Pak telefon připojte k nabíječce a zkuste ho znovu zapnout. Pokud ani to nepomůže, budete ho muset dát do servisu. Odstranění baterie u Xperie Z vyžaduje vysokou úroveň technických znalostí, takže se do toho raději nepouštějte – přišli byste navíc o záruku. Tento postup se doporučuje jen profesionálům.