Rozhýbejte pomalý iPad

Při delším používání se snad každý tablet postupně stává pomalejším a pomalejším. A stává se to i iPadům od Applu. Naštěstí existují způsoby, jak tento problém alespoň částečně vyřešit.

Začněte tím, že ukončíte všechny aplikace, které aktuálně nevyužíváte. Pomůže vám s tím správce úloh systému iOS. Přejděte na domovskou obrazovku iOS a dvakrát za sebou stiskněte tlačítko Home nebo pět prstů posuňte po displeji směrem nahoru. Správce úloh vám pak zobrazí všechny nedávno spuštěné aplikace. Některé z nich běží na pozadí a zbytečně seberou hodně výkonu vašemu iPadu. Proto byste je měli pravidelně „odstřelovat“. Uděláte to tak, že posunete prstem náhled aplikace směrem nahoru. Tím se po aplikaci uvolní operační paměť a ušetří se výpočetní výkon procesoru. Správce aplikací ukončíte opětovným stiskem tlačítka Home.

Další možností, jak zvýšit rychlost tabletu, je zrušení některých efektů, které také zbytečně vytěžují procesor a hardware obecně. Jde o efekt průhlednosti a tzv. Parallax efekt, který je zodpovědný za to, že prostředí iOS vnímáme jako trojrozměrné. Tyto efekty vypnete tak, že se dostanete do »Nastavení« iOS a přejdete do »Dostupnost« v části »Obecné«. Pod tlačítkem »Zmenšit pohyb« najdete tlačítko se stejným názvem. Aktivujte toto tlačítko pro vypnutí Parallax efektu. Naleznete zde i možnost »Redukovat průhlednost« v části »Dostupnost« pod »Zvýšit kontrast«.

Systémové zdroje spotřebovávají také aplikace, které prakticky nepoužíváte. Zvažte tedy, zda je musíte mít nainstalované, nebo zda by nebylo vhodnější je ze zařízení smazat a v případě potřeby znovu nainstalovat. Uvolníte si tak i místo v paměti a můžete pak efektivněji využívat své zdroje.