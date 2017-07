Sedm způsobů, jak spolehlivě zabít výkon vašeho datacentra

Datová centra jsou stále výkonnější, totéž ale nelze říct o jejich správě, která je v praxi často neefektivní. Špatně nastavená infrastruktura má za následek mimo jiné zbytečné finanční náklady kvůli únikům energie, ročně jde až o 60 milionů megawatt ročně.

„Když uvážíme, že 1 MW elektřiny může napájet asi 1000 domácností, jde o obrovské ztráty,“ říká Pavel Blahut ze společnosti Schneider Electric. Současně upozorňuje na sedm nejčastějších způsobů, jak mohou správci datových center snižovat výkon svěřených IT zařízení, aniž by si toho byli vědomi.

Přebytečné kapacita datových center

Využití fyzické a energetické infrastruktury v datovém centru nebo síti je typicky kolem 50 až 60 procent. Nevyužitá kapacita datových center a síťových místností vytváří významné provozní a kapitálové náklady. Zaměřte se proto na fyzickou infrastrukturu, minimalizujte ji a rozšiřujte teprve tehdy, až budete skutečně potřebovat vyšší kapacitu datového centra.

Špatně řešená klimatizace

Nevhodně umístěná klimatizační jednotka může mít neblahé následky na výkon datového centra. Pokud však v určitých případech využijete techniky chlazení v řadě, budete moci snižovat teplotu ve fyzické blízkosti racků a jednoduše tak zvyšovat výkon datacentra.

Vzduch, který neproudí

Když se chladný vzduch nedokáže dostat, kam má, mohou vznikat hot spoty, přehřívání a v důsledku toho pokles účinnosti datového centra. Zvažte umístění vašich CRAC jednotek a maximalizujte proudění vzduchu, abyste mohli pracovat bez zbytečných ztrát energie. Pokud má studený vzduch proudit například zdvojenou podlahou, ujistěte se, že jeho průchodu nebrání kabely nebo není blokován jinak.

Míchání teplého a studeného vzduchu

Princip teplé a studené uličky zná každý, přesto na něj často zapomínáme. Horký a studený vzduch by se prostě neměl míchat. V rozvržení proudění vzduchu kalkulujte i se střechami a dveřmi stojanů a vkládejte záslepky pro oddělení obou proudů vzduchu.

Příliš mnoho racků

Pokud jsou vaše IT zařízení rozptýlena do velkého množství racků (k tomu může dojít například během virtualizace), plýtváte svými zdroji. Konsolidace zařízení, která by maximálně využila individuální kapacitu racku, by měla přinést zlepšení. Obecně platí, že účinnost datového centra se dramaticky zvyšuje s tím, jak se zařízení konsoliduje na minimální počet racků.

Neimplementované DCIM

Asi nejjednodušším nástrojem, jak zvýšit výkonnost datových center a naopak snížit energetické a jiné provozní náklady, je implementace DCIM StruxureWare od Schneider Electric. Získáte dokonalý přehled o historických i aktuálních hodnotách výkonu a energetické spotřebě, a to i bez nutnosti osobní přítomnosti administrátora. Zároveň vám některé analytické nástroje mohou pomoci s návrhem perfektního rozestavění racků, zdrojů i klimatizace.

Absence pravidelné údržby

Preventivní údržba snižuje rizika a zajišťuje maximalizaci výkonu zařízení. Nezapomínejte na ni a rozhodně ji nepodceňujte. Uvolnění pravidelného cyklu kontrol otevírá dveře pro rizika a prostoje.