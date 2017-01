Správné zacházení s použitými tonery

Pouze asi jedna desetina prázdných tonerových kartridží je správným způsobem recyklována. Přitom se ročně na celém světě vyhodí přes 500 milionů inkoustových kartridží a laserových tonerů.

A to je závažný problém, protože toner a tonerové kartridže obsahují toxické látky, které jsou nebezpečné pro zdraví i pro životní prostředí. I když nejsou zařazeny mezi vysloveně nebezpečný odpad, neměly by skončit v koši, a nepatří tedy ani do směsného odpadu, a dokonce ani do popelnic na elektroodpad. Existuje přitom několik způsobů, jak se s nimi správně vypořádat.

Renovace : nejšetrnější k životnímu prostředí je renovace tonerových kartridží. Tato služba se také prodává jako recyklace kartridží nebo jako jejich znovunaplnění, repas či refill. Využije se původní obal, do kterého se dosype tonerový prášek.

Likvidace : Nejlepší způsob, jak s prázdnými tonery naložit, je odnést je do sběrného dvora nebo do speciálního sběrného boxu. Ten lze najít v mnohých úřadech, ve školách i v některých prodejnách. Kde se můžete prázdného toneru zbavit, to se dozvíte i na stránkách organizací ASEKOL, ECOBAT, EKOLAMP a ELEKTROWIN. Podívat se můžete také na projekt Sbírej toner nebo Má to smysl.

Vykoupení od výrobce : Prakticky každý výrobce tonerů nabízí jejich zpětné odkoupení nebo jejich odebrání. Musíte se nejprve zaregistrovat do systému, případně si s prodejcem domluvit, že po vypotřebování toneru ho od vás převezme, případně vymění za nový. Způsob přepravy se pak liší podle prodejce – někdy stačí poslat prázdnou kartridž poštou. Například firma HP nabízí poštovní službu, která je určena pro zákazníky, kteří vrací nejvýše 10 tonerových nebo inkoustových tiskových kazet HP. V závislosti na typu kazety si můžete zdarma objednat nebo vytisknout materiály pro vrácení s předplaceným poštovným. Stačí jen kazety zabalit, označit štítkem a podat na nejbližší poště. Služba hromadného vracení je pak určena pro zákazníky, kteří vrací 15 až 300 tonerových kazet HP nebo 100 až 2 000 inkoustových tiskových kazet HP. Prázdné kartridže vykupují také firmy, které se zabývají jejich znovunaplňováním. Za prázdnou kartidž můžete dostat až 100 Kč. Podívejte se například ZDE, ZDE, nebo ZDE.