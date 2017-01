Určení místa pořízení snímku pomocí zpětného vyhledání

Chcete-li zjistit, kde byla pořízena vaše nebo cizí fotografie, můžete stejně jako v mnoha dalších případech použít vyhledávač Google.

Spusťte internetový prohlížeč a vyhledávač Google. Přepněte se do služby »Google obrázky«. Vedle vyhledávacího řádku se objeví ikona fotoaparátu, pod kterou se skrývá možnost »Vyhledávání pomocí obrázků«. Klikněte na tuto ikonu a v následujícím dialogovém okně vyberte »Nahrát obrázek«. Pak máte možnost do vyhledávání zadat fotografii, u které chcete zjistit, kde byla pořízena. Google se pak podle obsahu fotografie bude snažit zjistit, o jaké místo se jedná. Není samozřejmě vševědoucí, ale pokud se jedná o nějaký známější motiv, je většinou schopen místo určit. Můžete vyhledávat i pomocí fotografií umístěných na internetu – do vyhledávače místo snímku umístíte URL adresu, kde se fotografie nachází. Ještě snadněji to jde tak, že v prohlížeči Chrome kliknete pravým tlačítkem myši na zobrazenou fotografii a z nabídky vyberete »Vyhledat obrázek pomocí vyhledávače Google«.

Zjednodušit lze i hledání fotografií uložených na disku. Vyhledejte na disku fotografii, kliknutím pravým tlačítkem myši ji otevřete v prohlížeči Chrome a pak ji nechte vyhledat pomocí vyhledávače Google. Pokud vám s vyhledáváním místa nebo motivu nepomůže vyhledávač Google, můžete ještě použít speciální vyhledávač obrázků TinEye na adrese tineye.com. Stejně jako u Googlu do něj stačí fotografii přesunout nebo zadat její URL adresu.