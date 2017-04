Vyřešení problému s přístupem do hudební sbírky

Mnoho uživatelů smartphonů chce mít neustále s sebou svoji sbírku oblíbených písniček, aby si je mohli kdykoli pustit.

Někdy však může nastat problém s přístupem k celé hudební sbírce. Obecně platí, že smartphone s Androidem by měl být schopen přehrát hudební soubory přímo pomocí instalovaného hudebního přehrávače, a to i když je sbírka umístěna v hlavní paměti či na microSD kartě. Pokud hudební soubory v přehrávači neuvidíte, nejspíše jste je umístili do nesprávného adresáře. Chcete-li umístění zkontrolovat, připojte smartphone k osobnímu počítači, případně z telefonu vyndejte microSD kartu a prostřednictvím čtečky nebo redukce se dostaňte na její obsah. Hudební sbírka by měla být umístěna v adresáři »Music«, který je přímo v hlavním adresáři, případně v adresáři »Android«. Pokud tam není, přesuňte ji tam.

Jestliže jste paměťovou kartu dříve používali v jiném smartphonu, zálohujte z ní všechny důležité soubory a zformátujte ji. To by mělo pomoct, aby ji nový chytrý telefon rozpoznal. V případě přetrvávání problémů s nalezením a přehráváním hudebních souborů ve smartphonu můžete volit i cestu instalace alternativního hudebního přehrávače. V obchodě Google Play jich najdete bezpočet a dobře poslouží například program VLC pro Android známý i ze světa PC. Bez problémů přehraje všechny hudební soubory.