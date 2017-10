Využijte Google pro pohodlné vyhledání ubytování

Mapy Googlu vám pomohou nejen naplánovat trasu, ale také vyhledat vhodné ubytování.

Chcete-li například najít hotel v lokalitě, do které se chystáte, stačí, když do vyhledávače napíšete název místa a za něj slovo »hotel«. Vyhledávání můžete zúžit zadáním konkrétní ulice nebo čtvrti. Do vyhledávače tedy můžete zadat třeba »Praha hotel« nebo »Praha Žižkov hotel«.

Google následně zobrazí mapu s místně dostupnými hotelovými službami a jejich seznam. V horní části máte možnost své zadání ještě přesně specifikovat, takže můžete vyplnit datum příjezdu a odjezdu, počet hostů a další údaje. Seznam dostupných hotelů si můžete nechat seřadit podle relevance, ceny nebo třeba hodnocení uživatelů. Když si vyberete konkrétní hotel, Google zobrazí další podrobné informace, kontaktní údaje, hodnocení, fotografie a možnosti, jak si vybraný hotel rezervovat.