Zjistěte si herní schopnosti svého počítače pomocí benchmarku

V on-line testu „Can You RUN it“ si můžete snadno ověřit, zda bude váš osobní počítač nebo notebook schopen provozovat moderní počítačové hry.

Než možnosti tohoto nástroje využijete, zjistěte si, jakou grafickou kartu, procesor a paměť váš počítač má. Budete-li chtít spustit test, přejděte na stránku Systemrequirementslab.com a do řádku »Search for a game« zadejte název hry, jejíž systémové požadavky chcete analyzovat, tedy například „League of Legends“ nebo „Anno 2070“. Následně klikněte na tlačítko »Can You Run It«, a budete mít možnost stáhnout si desktopovou aplikaci („Desktop App“), která zjistí vaši hardwarovou konfiguraci i v případě, že nemáte nainstalovanou Javu, případně se spustí detekce z prostředí prohlížeče (vyžaduje podporu Javy), nebo se pouze můžete podívat na hardwarové nároky této hry („View Requirements“). Poté klikněte na tlačítko »Start«.

Pokud se spustí Java aplikace, případně desktopová aplikace pro detekci vašeho hardwarového vybavení, neměli byste v tu dobu instalovat žádné další programy. Po kontrole „Can You RUN it“ se dozvíte výsledky inspekce a také se dozvíte, jaké jsou minimální (»Minimum«) a doporučené (»Recommended«) hardwarové požadavky pro konkrétní hru a zda je váš počítač splňuje. Pod položkou »Video Card« najdete informace o vaší grafické kartě.