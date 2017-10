Zprovozněte zaseknutou čtečku Kindle

Dokonce ani nejprodávanější čtečka elektronických knih Kindle od Amazonu není odolná proti zásekům. Jestliže se u Kindlu s takovýmto problémem setkáte, pomůže většinou restart.

Nejprve vyzkoušejte standardní proceduru restartování. Stiskněte tlačítko pro zapnutí přibližně na šest sekund, dokud nezmizí obsah displeje. Následně opět krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí a Kindle by se měl znovu zprovoznit. Pokud ani tento postup nepomůže, budete muset provést tvrdý restart zařízení – stiskněte zapínací tlačítko a držte ho stisknuté bez přerušení nejméně 40 sekund. Po zhruba šesti sekundách se displej vypne nebo začne blikat, vy ale držte tlačítko dál po zmíněných 40 sekund. Poté, co tlačítko pro spuštění uvolníte, by se měla na displeji zobrazit úvodní obrazovka a zařízení Kindle by se mělo spustit. Pokud čtečka ani potom nebude fungovat, plně ji nabijte a zopakujte uvedené kroky. Při žádném z těchto postupů nepřijdete o data.