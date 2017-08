Acronis slaví rok spolupráce s týmem F1 Scuderia Toro Rosso

Partnerství zahájené v červenci 2016 a načasované na uvedení nejucelenějšího zálohovacího řešení Acronis Backup 12 získalo další rozměr v letošním roce, kdy tým Toro Rosso začal implementovat technologii Acronis do své vlastní infrastruktury a jako první na řadě bylo řešení Acronis Access Advanced.

Nové zabezpečené řešení pro sdílení a synchronizaci souborů umožní týmu produktivněji a rychleji přistupovat k datům potřebným k realizaci rychlých rozhodnutí, a přitom neztratit nad důvěrnými informacemi úplnou kontrolu.

„Hlavním cílem je bezpečnost. Nové řešení nám umožňuje definovat rozdílné bezpečnostní úrovně pro různé uživatele a mít jistotu, že sdílená data jsou dostupná pouze po omezenou dobu. A protože se jedná o rychlé a snadno ovladatelné řešení, naši techničtí pracovníci budou mít k dispozici komfortní prostředí a v souladu s bezpečnostními standardy naší společnosti,“ řekl Raffaele Boschetti, vedoucí IT oddělení ve Scuderia Toro Rosso.

ak jako Scuderia Toro Rosso každý rok posouvá technologickými inovacemi své výkonnostní limity, tak také inovativní technologie Acronis jde každým rokem dál a dál. Nedávno uvedená verze Acronis Backup 12.5 je rozšířením předchozí verze o poslední inovace ve světě ochrany dat. Cenami ověnčené řešení je dramaticky rychlejší než ostatní zálohovací řešení dostupná na trhu. S 15 sekundovým RTO, inovativní aktivní ochranou proti ransomwaru a podporou pro více než 20 platforem jsou tradiční zálohovací řešení proti tomu již zastaralá.

Nová verze se ukázala být velkou příležitostí pro partnery. Edice Standard a Advanced řešení Acronis Backup 12.5 usnadnily partnerům prodej produktů a zvýšily spokojenost zákazníků díky snadným upgradům licencí a splnění aktuálních požadavků na ochranu dat u podniků všech velikostí. Úspěch řešení Acronis Backup 12 a Acronis Backup 12.5 se projevil stovkami nových partnerů a 40% nárůstem prodeje během posledních 12 měsíců.

Společnost Acronis jako partnersky orientovaný výrobce zorganizoval v rámci závodů F1 na 15 akcí Acronis Racing Weekend, kam pozval přes 340 partnerů a zákazníků z různých částí světa. Zde představoval nové technologie, prezentoval nové produkty a sdílel s partnery obchodní model postavený na oceňovaných řešeních Acronis pro ochranu dat, jež vysoce hodnotily nezávislé testovací agentury ESG, MRG Effitas a AV-Test.

Aktuální produkty zahrnují:

• Acronis Backup 12.5 edice Standard a Advanced— globálně nejspolehlivější a uživatelsky nejpřívětivější zálohovací řešení pro podniky.

• Acronis True Image 2017 New Generation — světově nejprodávanější zálohovací řešení pro domácí uživatele s ochranou proti ransomwaru.

• Acronis Backup Cloud — jediné zálohovací řešení specificky navržené pro poskytovatele služeb.

• Acronis Storage — univerzální, softwarově definované úložiště pro spolehlivé, škálovatelné a nákladově efektivní ukládání aktivních i neaktivních dat.

• Acronis Files Connect — globálně nejrychlejší a nejpokročilejší alternativa Mac aplikace Finder poskytující spolehlivé propojení s umístěními souborů a tiskáren v prostředí Windows.

• Acronis Access Advanced a Acronis Files Cloud — nejpokročilejší a nejbezpečnější řešení pro sdílení a synchronizaci souborů pro koncové uživatele a poskytovatele služeb.

„Můžeme být hrdi na naše partnerství se Scuderia Toro Rosso a na to, jak nás inspiruje v oblasti technologických inovací a co znamená pro naše partnery. Díky plné koncentraci na výkonnost a inovativní funkcionalitu máme nejlepší řešení ochrany dat pro každý obchodní segment. Skvělá technologie usnadňuje našim partnerům vybudovat své vlastní podnikání a my je budeme i nadále podporovat v jejich budoucích potřebách,“ řekl John Zanni, marketingový ředitel Acronis.