AirLive IoT Smart Home

S použitím AirLive Smart Home produktů nejenže zabezpečíte svou domácnost, ale navíc můžete řadu věcí automatizovat díky centrální stanici, kterou budete mít pod kontrolou kdekoli budete, pomocí mobilní aplikace.

Výhodou AirLive Smart Life produktů pro chytrou domácnost není jen možnost centrální správy z jediného zařízení, ale i to, že do již existující sítě můžete přidávat více Smart Life produktů díky použití Z-Wave technologie, která je navíc zajištěná 128bitovým šifrováním. Takže je dost bezpečná.

Centrální AirLive Z-Wave Plus brána má zabudované 802.11n Wi-Fi stejně jako RJ-45 síťové připojení. Brána je vybavena sirénou se šesti zvuky, která může být spuštěna aktivováním jakéhokoliv AirLive Smart Life senzoru k ní připojeného. Běžné alarmy často nemají Wi-Fi připojení nebo RJ-45 rozhraní. Proto je těžké a někdy až nemožné je integrovat do stávající domácí sítě.

Správa brány a všech připojených Z-Wave Plus senzorů je řízena pomocí mobilní aplikace z chytrých telefonů nebo tabletů se systémem Android nebo iOS. Aplikace AirLive Smart Life může kontrolovat až osm bran najednou, a to ve srovnání s alarmy, které často potřebují různé aplikace nebo plnou kontrolu ani nenabízejí. Pomocí AirLive Smart Life aplikace může mít k centrální bráně přístup vícero uživatelů a dostávat od ní zprávy (rodinná péče).

S AirLive Smart Life aplikací je možné automatizovat a zabezpečit celý dům. Například připojením pohybového PIR senzoru nebo senzoru 3v1 v kombinaci s chytrou zásuvkou. Všechno je možné velmi snadno nastavit jako scénu nebo makro nebo obě varianty najednou. Veškeré AirLive senzory pohání standardní baterie, ale díky energeticky nenáročné technologii Z-Wave je dlouhá životnost baterií zaručena.

Scéna nebo makro můžou vypadat například takto: při aktivaci PIR senzoru se pošle zpráva do mobilu, ale zároveň se rozsvítí světlo. Toto stejné světlo se může zapnout po aktivaci světelného senzoru, když se setmí. AirLive Smart Life zařízení a aplikace nabízejí hodně možností a různých kombinací. Chytrá zásuvka slouží zároveň jako zesilovač signálu Z-Wave, používá MESH technologii a zároveň měří spotřebu elektrické energie. Toto běžné alarmy neumí.

Dalšími výhodami AirLive Smart Life je využití jednoho z hlavních standardů v IoT (Z-Wave technologie). To znamená, že do sítě můžete zařadit až 232 zařízení od různých výrobců (u některých je nutná integrace). Běžné alarmy využívají svůj vlastní systém omezující počet připojitelných zařízení a neumožňují připojit zařízení od jiných výrobců.

Do AirLive Smart Life sítě můžete zařadit také IP kamery, například Wi-Fi kameru Smart Cube 300W 3MP. Live stream z kamery můžete zařadit do Smart Life aplikace. Do jedné aplikace můžete připojit až čtyři kamery Smart Cube. Když používáte běžný alarm a jeho aplikaci, můžete například přidat jen jednu kameru nebo je potřeba dalších aplikací, abyste viděli více kamer. Nemáte tedy centrální správu na jednom místě.

Při porovnávání funkcí AirLive IoT a běžných alarmů je zřejmé, že AirLive IoT má širší funkcionalitu než běžné alarmy, které mají omezené funkce. S produkty AirLive Smart Life Z-Wave je budování domácího zabezpečení jednodušší a uživatelsky nenáročné. Díky Z-wave můžete i budoucí senzory nebo aktuátory bez problému zařadit do již existující sítě s vědomím, že vše bude fungovat bez problémů.

Produkty AirLive Smart Life navíc nemusíte použít jenom pro ochranu domácností. Pro své vlastnosti se skvěle hodí i na ochranu malých firem. Jako příklad uveďme vinný sklípek. Jeho majitel může mít prvotřídní zabezpečení s živým kamerovým přenosem a kompletními informacemi o vlhkosti i teplotě ve sklepě. Při vstupu se může automaticky rozsvítit světlo. Možností konfigurace je skutečně hodně.

I proto se produkty AirLive Smart Life označují pojmem IoT 2.0.