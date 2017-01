Asociální sítě

Online přátelství podporuje podle společnosti Kaspersky Lab žárlivost. Lidé si závidí „lajky“ i dovolenou.

Za zrodem sociálních sítí stála touha po snadném kontaktu s přáteli a vzájemném sdílení hezkých vzpomínek. Závěry průzkumu společnosti Kaspersky Lab ale naznačují, že sociální sítě v současnosti zanechávají v lidech spíše negativní pocity. Hlavním důvodem této změny je honba za „lajky“, kdy je většina lidí zklamaná, když nedostanou za svůj příspěvek tolik palců nahoru, kolik si představovali. 42 % dotázaných dokonce žárlí na své kamarády, kteří jich dostali více. Kromě toho průzkum poukázal na fakt, že si lidé závidí zdánlivě šťastnější životy, které na sociálních sítích prezentují.

Průzkum Kaspersky Lab, kterého se zúčastnilo 16 750 lidí po celém světě, odhalil frustraci, kterou způsobují sociální média. Uživatelé po návštěvě sociálních sítí často zažívají negativní emoce, které mají hned několik příčin a přebijí pozitivní efekt těchto platforem.

Uživatelé navštěvují sociální sítě kvůli pozitivním zážitkům, díky nimž budou mít lepší náladu. Většina lidí (65 %) udržuje skrz sociální média kontakt s přáteli či kolegy a 60 % s oblibou sleduje zábavné příspěvky. Lidé také věnují značnou část času utváření svého osobního digitálního profilu. Slouží jim k tomu pozitivní momenty z jejich života, přičemž se většinou jedná o vtipné zážitky (61 %) nebo krásné prožitky, které se jim přihodily během prázdnin a dovolené (43 %).

Není překvapením, že většině lidí (72 %) vadí reklamy, které na sociálních sítích ruší jejich komunikaci. Kořeny zmíněné frustrace jsou ale mnohem hlubší. Ačkoliv uživatelé na sociálních sítích touží po příjemných pocitech, po zhlédnutí šťastných příspěvků svých přátel odkazujících na prázdniny, koníčky nebo party odcházejí od internetu s pocitem hořkosti. Například 59 % respondentů bylo nešťastných, když viděli fotky z party, na kterou nebyli pozváni. Dalších 45 % uvedlo, že spokojené dovolenkové fotky přátel na ně měly negativní vliv. Nicméně uživatele nedeptají pouze statusy jiných, ale i jejich vlastní z minulosti. 37 % z nich si při pohledu na tyto vzpomínky myslí, že jejich minulost byla daleko šťastnější než současnost.

Dřívější výzkum zase frustraci sociálními médii dokládá tím, že 78 % dotázaných uživatelů zvažovalo jejich úplné opuštění. To, co je nutí na Facebooku či Instagramu setrvat, je strach ze ztráty kontaktu s kamarády a svých digitálních vzpomínek (fotografií, či videí). S první zmíněnou obavou si musí poradit každý sám. S uchováním digitálních vzpomínek ale uživatelům zanedlouho pomůže řešení od společnosti Kaspersky Lab, pod názvem FFForget.

Tato nově vyvíjená aplikace by měla lidem pomoci se svobodně rozhodnout, zda opustí sociální sítě nebo ne. FFForget uživatelům umožní bezpečně uložit veškeré své vzpomínky ze sociálních sítí do zašifrovaných souborů. Lidé tak budou moci kdykoliv opustit prostředí sociálních sítí, aniž by se museli bát, že ztratí cenné fotografie, konverzace či videa.

Spuštění aplikace FFForget je plánováno na rok 2017. Zájemci se již nyní mohou přihlásit na stránce ffforget.kaspersky.com, kde mohou vznášet své připomínky a zároveň budou informováni o aktuálních novinkách. Získají také přednostní přístup k betaverzi.