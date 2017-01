Business inteligence v praxi

Zbrusu nová IT konference G2BTechEd proběhne za necelý měsív v Brně. Je určena všem, kteří chtějí mít přehled o trendech zejména v oblasti produktů společnosti Microsoft.

Konference G2B TechEd pořádaná Počítačovou školou Gopas proběhne 6. a 7. unora v Brně. Účastníky čeká kromě novinek a budoucích trendů v oblasti produktů společnosti Microsoft také řada dalších témat – business inteligence, cloudové aplikace, big data, licencování, internet věcí, a v neposlední řadě i IT bezpečnost. G2B TechEd proběhne ve dnech 6. – 7. února 2017 v Courtyard by Marriott v Brně. Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas, říká. „Chtěli jsme navíc vyjít vstříc IT odborníkům, kteří na naše konference jezdí z Moravy, Slezska a Slovenska, a tuto novou konferenci jsme se rozhodli uspořádat v Brně.“

Program konference nabídne dva dny přednášek a prezentací, které budou probíhat ve dvou tematicky zaměřených sálech. Mezi přednášejícími figurují jména jako William Ischanoe, Ondřej Ševeček, Roman Kummel, Kamil Roman, Luboš Hoher, objeví se také odborníci ze zahraničí – například Luka Manojlovic nebo Christian Nagel. Kromě novinek a přicházejících trendů v oblasti řešení Microsoft se v programu konference objeví i další témata. Například Jiří Neoral, který je zkušeným IT architektem BI řešení pro retailové společnosti, se podělí o praktické zkušenosti s každodenním praktickým využitím BI. Jak si poradit se zlobivými uživateli zase poradí dlouholetý školitel v oblasti IT dovedností a jeden z prvních, kteří získali ve střední Evropě certifikaci Kaspersky Lab Certified Trainer, Milan Bortel.

Podrobné informace o konferenci G2B TechEd a jejím programu jsou na stránce https://www.g2bteched.cz.