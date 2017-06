Cyklosezóna začala, chraňte si chytře své hlavy!

Na nedávno proběhlé přehlídce nejzajímavějších aplikací AppParade ocenili návštěvníci řešení chytré cyklistické přilby Livall ve spojení s aplikací LivallRiding, která přivolá pomoc v případě nehody.

GALERIE: Chytré cyklistické přibly Livall

+ více fotografií + více fotografií

První místo získala na AppParade česká aplikace Tichá Linka, která nabízí nepřetržité tlumočnické služby pro neslyšící. AppParade je přehlídka domácí tvorby v oblasti aplikací pro přenosná komunikační zařízení – mobilní telefony a tablety. Letošního ročníku se zúčastnily také dvě vybrané aplikace původem ze zahraničí, jejichž lokalizaci do češtiny zajišťují místní týmy spjaté s dovozci. Jednou z nich byla aplikace LivallRiding, jež je určena pro chytré cyklistické přilby Livall, a kterou diváci v pražském kině Oko ocenili v přímém hlasování na základě prezentací druhým místem.

Přilby Livall samy o sobě nabízejí kromě samozřejmé ochrany hlavy také vestavěné zadní světlo a ukazatele směru, které se spouštějí dálkovým ovladačem z řídítek kola. Zároveň mají vestavěné reproduktory, které umožňují poslech hudby z telefonu prostřednictvím Bluetooth, aniž by měl cyklista omezeny sluchové vjemy okolní dopravy sluchátky. Reproduktory v kombinaci s vestavěným mikrofonem lze využít také jako handsfree pro telefonní hovory.

Aplikace LivallRiding pak rozšiřuje možnosti přileb ještě dále – s využitím GPS modulu telefonu plní plnohodnotnou funkci cyklo počítače, poslouží jako navigace s viditelným výškovým profilem cesty, a handsfree je možné použít i jako Bluetooth vysílačku mezi spolu jedoucími cyklisty. Pro snadné ovládání a viditelnost údajů je k dispozici také samostatně prodejný, bytelný držák telefonu s vestavěnou powebankou. Velmi praktickou funkcí aplikace v případě nouze je také komunikace s otřesovým čidlem v přilbě. Pokud dojde k nehodě, aplikace spustí 90 vteřinové odpočítávání. V případě, kdy je cyklista v bezvědomí a odpočítávání nezastaví, vyšle telefon nouzové zprávy s přesným určením místa nehody předem definovaným kontaktům.

Dovozce chytrých cyklistických přileb Livall, společnost Satomar, aktuálně zajišťuje plnou lokalizaci aplikace LivallRiding. Finální česká podoba se očekává během června.

Aplikace LivallRideing je zdarma ke stažení pro telefony se systémem Android a iOS. Přilby Livall jsou na našem trhu nově, a to ve dvou provedeních – Livall BH60 je dostupná v jedné univerzální velikosti, která je díky upínacím prvkům vhodná pro obvod hlavy od 54 do 62 cm. Na výběr je bílé, černé, červené a modré provedení. Model Livall MT1, který má navíc sluneční kšilt a diody integrované plně do těla přilby, se prodává ve dvou velikostech a k dostání je v šedé a červené barvě.

Obě chytré bezpečnostní přilby lze zakoupit na serveru www.superveci.cz, přičemž Livall BH60 stojí 3990 Kč a Livall MT1 má cenu stanovenou na 4390 Kč.