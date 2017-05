Démonický design produktů Loewe přinesl firmě devět cen

V rámci dvou prestižních a uznávaných projektů iF Design Award a German Design Award 2017 bylo devět významných ocenění uděleno produktům Loewe v kategorii spotřební elektroniky. Tato ocenění dokreslují péči, kterou netradičnímu designu věnují němečtí designéři a konstruktéři při návrhu televizorů a audio systémů Loewe.

GALERIE: Loewe sbírala ceny

U příležitosti 63. ročníku prestižní přehlídky iF Design Award, která se konala v BMW-Welt v Mnichově, bylo vyznamenáno pět produktů a projekt German Design Awards 2017 následně ocenil další čtveřici.

Prestižní ocenění iF Gold Award zíslal Televizor Loewe bild 7 a také bezdrátový audio systém Loewe klang 5. Kromě toho byly jako iF Design Awards v kategorii „produkt“ oceněn televizor Loewe bild 3, subwoofer příslušející zvukovému setu klang 5 a uživatelské rozhraní os Loewe. Do letošního klání bylo přihlášeno více než 5500 produktů z 59 zemí.

„Základem televizorů Loewe je vynikající, téměř sochařský design v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi. Tato symbióza estetiky a techniky je již od počátku základní filozofií našich zařízení. Jsme potěšeni, že hned dva naše produkty byly vyznamenány nejvyšším oceněním iF Gold Awards. Zároveň nás velmi těší také všechna ocenění German Design Award. Naším cílem je být lídrem, a naše odborné znalosti využíváme k vývoji inovativních, sofistikovaných výrobků,“ říká Mark Hüsges, Managing Partner Loewe Technologies.

Pokud jste měli možnost vidět tento televizor naživo, pak jistě dáte za pravdu porotě iF Gold Award, která netradiční provedení televizor OLED televizor Loewe Bild 7 označila jako „nejkrásnější OLED televizor na světě“. Celkový koncept zapadá díky harmonickému sladění barev a povrchových úprav do jakéhokoli moderního prostředí. Stejnou příčku, tedy ocenění „Gold“ si odvezl tento televizor také z German Design Awards 2017 v kategorii Zábava. S obrazovkou o úhlopříčce 140 nebo 164 cm je štíhlejší než většina chytrých telefonů a splňuje nejvyšší nároky na kvalitu obrazu i zvuku. Integrovaný soundbar o výkonu 120 wattů, který odhalí až po zapnutí televizoru důmyslný motorizovaný systém, poskytuje prokreslený a mohutný zvuk.

Nejvyšší ocenění iF Gold Award a také „Excellent Product Design – Entertainment“ v rámci German Design Awards bylo uděleno audio kompletu Loewe Klang 5 za příkladnou kombinaci funkčnosti a estetiky. V obou případech bylo vyzdviženo vysoce důmyslné technologické řešení, minimalistické šasi bez viditelných spojovacích prvků, volba barevného provedení, které stylově zapadne do různých designových řešení interiérů a v neposlední řadě také vynikající zvuk.