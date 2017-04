Den zahraničních odborníků na konferenci TechEd-DevCon 2017

Již za necelý měsíc proběhne jubilejní 15. ročník největší IT konference u nás – TechEd-DevCon 2017. Čtyřdenní akce určená pro IT profesionály bude tematicky bohatá: postihne novinky z oblasti produktů Microsoft, internetu věcí, cloudových aplikací, business inteligence, ale také databáze a zpracování velkých objemů dat (big data) nebo IT bezpečnost.