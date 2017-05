Google staví vševědoucí počítač

Vývoj se nedá zastavit: Umělá inteligence se bude prosazovat v našem každodenním životě a stane se naším stálým společníkem. Na vývojářské konferenci Google I / O společnost nyní představuje vizi budoucnosti umělé inteligence: vševědoucí a všudypřítomný počítač.

Umělá inteligence se vkrádá do každodenního života

Na první pohled to jsou jen drobné funkce, pomocí kterých by umělá inteligence měla zjednodušit životy uživatelům služeb Google. Mnoho z nás si stále pamatuje, jak nepříjemné je například zadávat heslo složené z dlouhé řady čísel do nového Wi-Fi routeru. Nyní stačí štítek s heslem na zařízení podržet těsně před fotoaparátem telefonu - a software nejen že heslo přečte, ale také ho rovnou zadá do přihlašovací aplikace. Systém také rozpozná, kde se v textu skrývají relevantní adresové informace. Nebo vám automaticky nasdílí fotografie se členy rodiny, kteří se na snímcích vyskytují.

Jak to, že to všechno software Google umí? Už dávno ví, jak rozpoznávat obličeje a Google asistent zvládne pomocí propojeného mikrofonu rozeznat i hlas konkrétního uživatele. Takže když řeknete, „Ok, Google, call my mother,“ inteligentní mikrofon ihned rozezná, o čí matku tu jde. Vize: Google asistent, tato umělá inteligence, která žije někde distribuována na serverech společnosti, by měla být všude, kde jste vy. Mělo by být možné ho oslovit kdekoliv a musí být schopen odpovědět na každou otázku. Na telefonu, v chytrých hodinkách, v autě nebo v kuchyni.

Sci-fi se stává skutečností

Je to vlastně koneckonců uskutečnění snu o počítači ze „Star Treku“, který už není science fiction, ale stává se najednou blízkou skutečností. S mluvícím softwarem bychom nakonec mohli být schopni komunikovat s počítačem přirozeným způsobem. „Měl by to být nejjednodušší způsob, jak něco zařídit,“ řekl na vývojářské konferenci Google I / O vedoucí vývoje Scott Huffman. Měl by to být přechod ze světa „mobil-first“, ve kterém je vše točí kolem smartphonů, do jiného světa, ve kterém hraje prim umělá inteligence, objasňuje generální ředitel společnosti Google Sundar Pichai.

Konkurence Googlu se musí třást

Nejen Google je se svým asistentem na cestě k fungující umělé inteligenci, po stejné trase pospíchají Apple se svou Siri, Amazon s Alexou a Microsoft s Cortanou. Ale Google doufá, že obrovské množství dat, které nahromadil díky mnoha miliardám vyhledání na internetu, poskytne spolu s následným osvojením veškerých poznatků a díky obrovskému výpočetnímu výkonu celému koncernu v konečném důsledku značnou výhodu oproti konkurenci.

Díky síle všudypřítomné umělé inteligence si Google troufne soutěžit i s Facebookem. Když se ty nejlepší fotky z party pomocí technologie Googlu dostanou jako mávnutím kouzelného proutku mezi všechny přítomné, mohl by se Google stát atraktivní alternativou ke službám Facebooku, podobně jako jsou Instagram a WhatsApp. A s nějakými 500 miliony aktivních uživatelů služby Google Foto bude hrát největší vyhledávač s Instagramem a spol. první ligu.

Ochrana osobních údajů bude ohrožena

Ochránci dat z tohoto budoucího scénáře nejsou právě nadšeni, protože neúmyslné výměny citlivých informací budou jen na jedno kliknutí. Nicméně tento trend se zdá nezastavitelný: Na konci splyne mnoho malých funkcí a datových služeb v jeden vševědoucí počítač. Ten bude vědět, kde se právě nacházíte - ne nutně jen díky poloze z GPS, ale také snad proto, že díky obrazu z kamery rozpozná okolí. Zřejmě bude vědět, co máte v plánu (bude znát váš plánovací kalendář). Systém by vám mohl také třeba dopředu doporučit, že byste si měli dát něco k snědku.

Je to jako mít neviditelného sluhu, který vám stále kouká přes rameno. Je možné v tom ale také vidět hlídacího psa. Převáží potřeba komfortu obavy o své vlastní soukromí? Koneckonců, asistent může být opravdu užitečný jen tehdy, pokud k němu existuje návod a víme, co od něj očekávat.

Jaký dopad bude mít financování Googlu?

Rozhodnutí předat potřebné údaje dobrovolně není o nic jednodušší právě proto, že tato vize pochází od společnosti, která i nadále převážnou část svých peněz získává prodejem internetové reklamy. Financování pro všechny ty úžasné technologické inovace jako jsou samořiditelná auta, balóny pro zajištění přístupu k internetu nebo výzkum kontaktních čoček, které měří hladinu cukru v krvi, pochází hlavně z miliard korunových operací, když uživatelé klikají na malé reklamy v jejich výsledcích vyhledávání na Googlu.

Nejnovější vize na Google I/O

Zaměření na všudypřítomnou umělou inteligenci jde na aktuální vývojářské konferenci Googlu ruku v ruce s novým střízlivým pohledem na hony vzdáleným od nabubřelých prezentací minulých let. Internetové balony Loon nebo autonomní vozy z minulého roku bychom ve sluncem zalitém konferenčním centru tentokrát hledali marně. Namísto toho tu najdete poměrně hodně stanů pro vývojáře softwaru, kde se vymýšlí, jak všechna tato vylepšení udělat stravitelnější pro běžné uživatele.

Je také příznačné, že informace o nové verzi Androidu - světově nejpopulárnějším systému pro smartphony - byly řečeny jen jakoby mimochodem už na konci zahajovací prezentace. Dříve by se to stalo centrem celé Google I / O. Ale v budoucnosti by se smartphone měl stát, podobně jako další zařízení, jen pouhým portálem mezi člověkem a umělou inteligencí.