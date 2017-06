Huawei prosazuje 5G v Evropě

Huawei není jen výrobcem chytrých telefonů, ale především světovým dodavatel telekomunikačních řešení. Čínská společnost nyní prosazuje rychlejší zavedení nových sítí 5G v Evropě.

Huawei ze své pozice největšího výrobce a dodavatele komunikačních řešení uspořádal tento týden v Londýně už popáté Den evropských inovací. Je jasné, že tím sleduje vlastní obchodní cíle, ale jeho nasazení v Evropě ukazuje, že to s evropským trhem myslí vážně. Vyzývá k podstatnému rozšíření síťové infrastruktury (pevné i mobilní), která by měla sloužit právě pro zavádění sítí nové generace. 5G by měla být nejpozději od roku 2020 k dispozici souběžně s rozšířenou 4G. Cílem je propojit miliardy zařízení, jejich majitelů a celé infrastruktury.

(Ne)připravenost Evropy

Evropa na tom z hlediska rozvoje IT a elektronických komunikací není na první pohled špatně. Pět z 10 zemí s nejvyšším počtem IT pracovníků je evropských a v Evropě se také narodily technologie jako 2G, 3G i 4G. Huawei ale tvrdí, že pokrytí rychlým internetem je v Evropě stále nízké, především ve srovnání se zeměmi jako je Japonsko nebo Korea. Zatímco ve velkých městech je situace poměrně dobrá, na venkově se uživatelé většinou nedostanou přes 30 Mb/s ani v těch internetově nejvyspělejších zemích. To na aplikace blízké budoucnosti nestačí. Rezervy jsou také v digitální vzdělanosti – podle průzkumů až 14 % Evropanů nikdy nepoužilo internet. Navíc od roku 2020 budou chybět zaměstnanci, kteří zvládají práci s digitálními technologiemi (téměř devět z deseti pracovních pozic bude během pár let vyžadovat digitální znalosti).

Asi nejvážnější výzvou pro další digitální rozvoj Evropy je prý nutnost velkých investic do infrastruktury, které umožní rozvoj nových sítí a tím i celé ekonomiky. Huawei hovoří o až 500 miliardách euro. To by byl samozřejmě ideální případ, skutečnost bude nepochybně trochu jiná. Nicméně cílem pro rok 2025 jsou sítě, které nabídnou standardně download i upload rychlostí 1 Gb/s

Výzkumná základna pro 5G

Huawei v Evropě (zatím především té západní) provozuje 18 vývojových center s téměř dvěma tisíci zaměstnanců, kteří se věnují konkrétním řešením pro firmy-zákazníky, ale provádějí i základní výzkum. Spolupracuje přitom i s vysokými školami a univerzitami. Vše se ale točí kolem sítí nové generace.

2020 je rokem, kdy by podle Huawei měl odstartovat provoz nových sítí 5G jako nástupce 4G (LTE). 5G by ale nemělo předchozí generaci zcela nahradit, obě by měly existovat vedle sebe. 5G vytvoří miliardy propojení s šířkou pásma 10 Gb/s a přístupovou dobou jedné milisekundy nebo kratší. Taková síť mezi sebou bezdrátově propojí lidi, stroje a roboty, automobily, koncová zařízení pro spotřebitele a obecně celý internet věcí.

5G už žije

Huawei zároveň tento týden společně s China Mobile zřídil ve svém výzkumném a vývojovém centru v Šanghaji zkušební síť pro ověření 5G High Band a Low Band. Jedná se v podstatě o plnohodnotný prototyp budoucích reálných 5G sítí a má sloužit k ověření výkonnosti a klíčových technologií. Testovací síť zahrnuje 7 bodů s 5G Low Band s nepřetržitým pokrytím a je možné na ní testovat případy použití 5G v budoucím komerčním provozu. Výsledky testu ukázaly, že průměrná rychlost přenosu dat může dosáhnout na nízké frekvenci až 1,7 Gb/s s šířkou pásma 200 MHz.