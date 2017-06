Jak ovládnout tři počítače najednou jednou myší

Software Logitech Flow mění způsob ovládání, když potřebujete bez přerušování ovládat až tři počítače jednou myší.

GALERIE: Logitech Flow

+ více fotografií + více fotografií

Software je kompatibilní s nejvyšším modelem v nabídce myší nové generace Logitech MX Master 2S a s myší Logitech MX Anywhere 2S, která je navržena pro ty, kdo potřebují vyspělé možnosti propojení mezi různými zařízeními a precizní kontrolu nad snímačem pohybu v ohromujícím designu.

„Dříve stačil jeden počítač, ale přešli jsme do nové éry, kde zhruba jeden z deseti lidí pracuje současně na několika počítačích,“ řekl Anatoliy Polyanker, globální ředitel pro portfolio a značky společnosti Logitech. „Když používáte více počítačů, můžete se vyhnout zdržování a urychlit operace náročné na výkon procesoru, ale ovládat je může být problematické. A právě o to se postará software Logitech Flow. Díky němu a novým myším Logitech MX můžete svou produktivitu zvýšit – například tím, že můžete kopírovat a vkládat soubory z jednoho počítače do jiného – což vám pomůže k větší přesnosti a lépe se budete soustředit v prostředí s více počítači.“

Nejnovější myši jsou součástí řady Logitech MX, do níž již patří bezdrátová myš Logitech MX Master a bezdrátová mobilní myš Logitech MX Anywhere 2. Modely MX nové generace mají ještě více funkcí, včetně kompatibility se softwarem Logitech Flow.

Logitech Flow

Díky softwaru Logitech Flow, který je k dispozici k bezplatnému stažení jako součást obslužné aplikace Logitech Options, můžete posunout způsob práce na více počítačích na novou úroveň. Ve spojení s novými modely myší MX můžete bez problémů ovládat až tři počítače jednou myší a dokonce mezi nimi kopírovat a vkládat obsah, obrázky a dokumenty. Nastavení softwaru Logitech Flow je snadné a má přehledné uživatelské prostředí.

Myši Logitech MX Master 2S a Logitech MX Anywhere 2S

Modely Logitech MX Master 2S a Logitech MX Anywhere 2S jsou vybaveny vylepšenou technologií sledování pohybu Darkfield High Precision, která zvyšuje rychlost pohybu kurzoru myši a přesnost jeho ovládání a také zvyšuje rozlišení na 4000 DPI, takže budete vždy mít v ruce tu nejvšestrannější myš všech dob bez ohledu na to, který displej právě používáte.

Myši navíc dokážou sledovat pohyb na jakémkoli povrchu – dokonce i na skle – a vy tak máte k dispozici hladké ovládání a delší výdrž baterie, protože nabíjecí baterie po plném nabití vydrží pracovat až 70 dnů – v závislosti na způsobu používání. A když ji budete potřebovat dobít, jde to snadno a rychle.

Myš Logitech MX Master 2S má rolovací kolečko s adaptivní rychlostí rolování, které automaticky přejde z posouvání po jednotlivých krocích do hyper rychlého rolování, abyste mohli snadno „prolétnout“ dlouhé dokumenty nebo webové stránky. Navíc máte k dispozici vodorovné rolování pomocí kolečka ovládaného palcem a můžete si přizpůsobit další funkce pomocí obslužné aplikace Logitech Options. Myš Logitech MX Anywhere 2S má rolovací kolečko s precizní citlivostí, které vám umožní přepínat mezi krokovým posunem a hyper rychlým rolováním.

Tvary obou myší jsou navrženy tak, aby vám padly do ruky. Model Logitech MX Master 2S drží vaši ruku a zápěstí v pohodlné a přirozené poloze, zatímco myš Logitech MX Anywhere 2S poskytuje pohodlí a příjemné ovládání kdekoli budete potřebovat – doma, v práci nebo na cestách.

Cena a dostupnost

Očekává se, že nové myši budou dostupné v červnu na webových stránkách Logitech.com a u vybraných partnerů. Myš Logitech MX Master 2S bude k dostání za 2999 Kč a cena modelu Logitech MX Anywhere 2S bude 2499 Kč.

Další myší, která je kompatibilní se softwarem Logitech Flow, je model Logitech M590 Multi-Device Silent a je k dostání na webových stránkách Logitech.com a ve vybraných maloobchodech za 1389 Kč. Tato bezdrátová myš umožňuje být vysoce produktivní a má duální připojení, ultra přesné rolování a design s ladnými křivkami.