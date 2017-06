K digitální transformaci jde polovina našich podniků

Ve středu 7. června 2017 proběhla konference IDC Digital Business Forum 2017, zaměřená na digitální transformaci v podnikové sféře i veřejném sektoru.

Přednášející z velkých korporací, které nastupují cestu digitalizace, i malých začínajících firem, které již jako digitální vstupují na trh, i významné zdravotnické instituce, se shodli, že digitální transformace v určité podobě zasáhne všechna odvětví.

Digitální transformace se podle společnosti IDC projevuje v pěti oblastech: vedení, vztahu a interakci se zákazníky, využití informací, provozních modelech a lidských zdrojích. Aby měla digitální transformace maximální účinek a pomáhala zvyšovat produktivitu a efektivitu, zavádět nové obchodní modely a nacházet nové zdroje zisku, musí prostupovat celou strukturou organizace.

„Nesmírně rychlý technický pokrok – zejména v oblasti takzvaně disruptivních technologií – nebo ‚akcelerátorů inovací‘, jak je nazývá ve svých analýzách společnost IDC – mění způsob poskytování služeb, podobu provozních procesů a zkušenost zákazníka ve všech odvětvích hospodářství,“ vysvětluje Petr Říha, ředitel české pobočky společnosti IDC. „Mezi tyto technologie řadíme kognitivní systémy, rozšířenou a virtuální realitu, bezpečnostní technologie příští generace, internet věcí, robotiku a 3D tisk, vedle již rozšířených technologií sociálních sítí cloudu, mobility a datové analýzy.“

Podle výsledků průzkumu, ve kterém společnost IDC zkoumala digitální vyspělost nebo stupeň digitální transformovanosti, se největší počet – 56 % – dotázaných českých firem řadí do kategorie digitálních hráčů, která je podle metodiky IDC středním stupněm digitální vyspělosti na šestistupňové škále. Tyto firmy s digitálními technologiemi plánovitě pracují a využívají je k dosažení krátkodobých cílů. Do vyšší kategorie digitálně transformovaných firem se zařadilo 11 %, avšak žádná do nejpokročilejší skupiny, která předpokládá dravý, disruptivní přístup k novým technologiím a obchodním modelům. Naopak do nejnižších dvou skupin, kde digitální transformace probíhá neorganizovaně či nahodile, se zařadilo 22 %, respektive 11 % respondentů.

„V dnešních podnicích stojí digitální transformaci v cestě řada překážek, především často zkostnatělé vedení a obecná rezistence zavedených struktur vůči změnám, rozpočtová omezení a v neposlední řadě nedostatek motivace k investicím vzhledem k dostatečně dobrým obchodním výsledkům v současné době,“ doplňuje Petr Říha a dodává: „Nesmíme zapomínat, že naprostá většina podniků nevznikla v době cloudu a má proto historicky zakořeněné systémy, kultury a soubory dovedností, které nelze ze dne na den změnit či nahradit.“

IDC je jedna z nejvýznamnějších světových analytických a poradenských společností. Poskytuje průzkumy a analýzy trhu, předpovídá vývoj a trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a pořádá odborné konference. Zaměstnává přes 1000 analytiků a pokrývá výzkumem více než 110 zemí světa. Již přes 50 let se spoléhají manažeři úspěšných ICT firem, investoři i organizace veřejného sektoru na informace a doporučení IDC při rozhodování o investicích do IT a tvorbě úspěšných obchodních strategií. Společnost IDC je součástí mezinárodní skupiny IDG, která se zabývá publikační činností, výzkumem trhu a organizováním odborných konferencí v oblasti informačních technologií.