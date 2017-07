Mobile Zero Client pomůže systémovým integrátorům i v den jejich svátku

Právě na dnešní den 28. července připadá den systémových administrátorů (SysAdmin Day). Tito profesionálové jsou zpravidla zodpovědní za správu řízení IT infrastruktury společnosti.

V souvislosti s rostoucím trendem posunu podnikových informačních technologií do cloudu a zároveň s blížícím se termínem platnosti evropských norem GDPR si systémoví administrátoři více než kdy dříve uvědomují rizika spojená s možným únikem dat. V boji proti nebezpečí nekontrolovatelného zneužití firemního know-how a databází s osobními údaji zákazníků hrají významnou roli řešení na bázi Zero Client – výpočetní terminály bez vlastního datového úložiště, jejichž uživatelé provádí veškeré operace na vzdáleném virtuálním serveru. Řešení založená na cloudovém řešení, jako je Toshiba Mobile Zero Client, usnadňují správcům mobilních zařízení to, aby naplnili očekávání vedení společností.

Toshiba Mobile Zero Client

Toshiba Mobile Zero Client je řešení vytvořené na míru potřeb středních a velkých společností, jejichž zaměstnanci pracují často mimo kancelář. Jedná se o inovativní řešení virtuálního desktopu vestavěného do běžného notebooku, který však neobsahuje pevný disk ani nainstalovaný operační systém. Veškerá data jsou uložena v cloudu či na serverech společnosti a zaměstnanci mají trvalý přístup k souborům, programům i všem firemním systémům. K Mobile Zero Client lze připojit pouze předem definované periferie, jako například myš, klávesnici nebo monitor.

Snadná správa mobilních zařízení

Ukládání všech dat a softwaru v cloudu umožňuje zásadním způsobem optimalizovat správu mobilních zařízení. Administrátoři mohou například flexibilně nastavovat a centrálně řídit přístupová práva jednotlivých terminálů ke konkrétním datům či aplikacím. V kombinaci s tím, že veškeré operace probíhají na virtuálním serveru, lze zabránit nekontrolovatelnému zneužití dat. Jednotlivé terminály Mobie Zero Client nevyžadují žádné průběžné aktualizace. Veškerá správa softwaru probíhá centrálně.

Mimořádná bezpečnost

TMZC významně přispívá ke zvýšení úrovně bezpečnosti. Všechny funkce a data jsou k dispozici prostřednictvím virtuální desktopové infrastruktury (VDI) založené na cloudu. Informace, které jsou potencionálními cíli útoků, jako například osobní přístupová data, nejsou uloženy v samotném notebooku. Díky tomu, že zařízení neobsahuje žádné úložiště a standardně má deaktivované USB porty, není možné na notebook nahrát ani škodlivý software. Ztracené nebo ukradené notebooky TMZC lze díky pokročilé autentizaci Boot Control ve všech firemních systémech okamžitě zakázat. Riziko krádeže dat je minimalizováno na nejnižší možnou úroveň a samotné zařízení je pro útočníka či zloděje bezcenné.

Nejjednodušší správa a údržba

Administrace a údržba je ve srovnání s tradičním řešením mobilních zařízení velmi jednoduchá. V noteboocích není nainstalován operační systém, takže samotné přístroje nevyžadují žádnou administraci. TMZC je skutečným bezúdržbovým mobilním pracovním nástrojem.

Bezproblémová integrace do stávající infrastruktury

Toshiba Mobile Zero Client je kompatibilní s virtualizačními řešeními Citrix i VMware. Do stávajících IT infrastruktur může být použit bez nutnosti jakékoli změny. Řešení lze snadno implementovat do hotové podnikové sítě se stávající infrastrukturou. Odpadají tak nákladné a časově náročné instalační procesy a mimoto se zvyšuje bezpečnost a návratnost investic (ROI).