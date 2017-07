Muži jsou většími fanoušky selfies než ženy

Studie společnosti Huawei Summer Barometer ukazuje, že obliba selfie snímků je u mužů vyšší než u žen. Zatímco muži fotí selfies v 77 % případů, ženy v 69 %. V České republice pak muži v 71 % a ženy v 54 % případů.

Studie ukazuje, že selfies jsou nejoblíbenější u mladší generace a směrem od jihu Evropy na sever jejich obliba obecně klesá. Česká republika patří rovněž mezi země s menší oblibou selfies. Studie vychází z průzkumu mezi uživateli smartphonů ve věku 18-45 let ve střední a východní Evropě a skandinávských zemích.

Muži jsou obecně většími fanoušky nových technologií, různých gadgetů a technologických vychytávek. Většinu z nich však asi nikdy nenapadlo, že časem budou smartphone využívat více sebestředně než ženy.

Ze studie Huawei Summer Barometer vyplývá, že směrem na sever Evropy obliba pořizování selfies obecně klesá. Nejvíce uživatelů pořizuje selfíes v Bulharsku, a to 84 % uživatelů, v Rumunsku 83 %, v Srbsku 82 % a 78 % v Řecku. Naopak nejméně populární jsou selfies v Dánsku (59 %), Švédsku, Finsku a v České republice, kde selfies fotí 62 % uživatelů.

Studie Huawei Summer Barometer také podle očekávání ukazuje, že selfie snímky mají více v oblibě mladí uživatelé. Lidé od 18 do 24 let fotí selfies v 81 % případů, lidé od 25 do 34 let v 74 % a lidé od 35 do 45 let v 66 % případů. V České republice jsou čísla o něco nižší. Lidé ve věku 18–24 let pořizují selfies v 76 % případů, 25–34 v 65 % a 35–45 v 53 % případů.

Průzkum pro společnost Huawei zpracovala společnost Ipsos v regionu CEE & Nordics v květnu 2017. Zúčastnilo se ho více než 6000 respondentů ve věku 18–45 let z dvanácti evropských zemí.