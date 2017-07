Nabíjecí bezdrátová pouzdra Mophie

Společnost Mophie, výrobce nabíjecích pouzder a krytů k mobilním telefonům, představila kryt s technologií charge force určený pro přístroje iPhone 7/7 Plus, kryt s technologií charge force pro modely Samsung Galaxy S8/S8 Plus a powerbanku s toutéž technologií.

Tyto nejnovější přírůstky v ekosystému charge force usnadňují pokročilé bezdrátové nabíjení u nejnovějších vlajkových modelů obou výrobců. Stačí, když se odlehčené kožené pouzdro dotkne jakéhokoli bezdrátového příslušenství mophie s technologií charge force, a telefon se začne okamžitě dobíjet. Integrované magnety se připojí ke stanici s držákem s technologií charge force a kdykoli zajistí dokonalé nabití. Kryt je kompatibilní také se systémem Qi a dalšími systémy bezdrátového nabíjení.

Kryty zároveň umožňují přístup k portu Lightning či Micro-USB, takže lze telefon nabíjet přes kabel nebo k němu připojit sluchátka.

Na cestách, kde nejsou k dispozici nabíjecí podložky ani držáky, se nabízí kompaktní přenosné řešení v podobě powerbanky powerstation mini s technologií charge force (49,95 eur). Malá bateriová jednotka o kapacitě 3000 mAh se jednoduše připojí na zadní stranu krytu a po aktivaci se spustí bezdrátové nabíjení. Po nabití se jednotka opět odpojí. Powerbanka powerstation mini se ke krytu pevně přichytí pomocí magnetů a umožňuje také zprostředkované nabíjení. Alternativně může posloužit jako stacionární nabíjecí podložka.

Kryt v nápadně štíhlém provedení telefon účinně chrání před opotřebením, ale nepřidává mu na hmotnosti ani na objemu. Vyvýšené okraje v rozích posilují ochranu proti poškrábání a popraskání displeje. Odolnost krytu dále zvyšuje použitá kvalitní kůže, rámeček z termoplastického polyuretanu (TPU) a špičkové zpracování.

Kryt s technologií charge force pro iPhone 7/7 Plus (doporučená prodejní cena 59,95 eur) se prodává v celé škále barev, včetně černé, dvou odstínů hnědé, modré a červené ve speciální edici (PRODUCT)RED v rámci iniciativy na podporu boje proti AIDS. Verze pro Samsung Galaxy S8/S8 Plus (doporučená prodejní cena 49,95 eur) má černé provedení. Balíček obsahující kryt mophie s technologií charge force pro Samsung S8/S8 Plus a powerbanku mophie charge force powerstation mini (doporučená prodejní cena 94,95 eur) je v nabídce rovněž v černé.

Kryty mophie s technologií charge force pro iPhone 7/7 Plus i pro Samsung Galaxy S8/S8 Plus a powerbanku charge force powerstation mini lze zakoupit na stránkách výrobce.