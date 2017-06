Nastal čas nabídnout svou pracovní sílu

Červen je obdobím, kdy maturanti začínají užívat poslední prázdniny. Je i časem, kdy studenti obhájili své práce a jako bakaláři, magistři nebo inženýři začínají hledat práci, pokud už při studiu nepracovali pro nějakou společnost.

Práce je dostatek a kvalifikovaných lidí je v současné době nedostatek. To dává těm, kteří vystudovali možnost volby a výběru zaměstnání. A tak poptávka po lidech, kteří umějí spravovat sítě nebo programovat v Javě nebo jiném programovacím jazyce, je obrovská. Poslední doba ale nahrává i těm, kteří se vyznají v kybernetické kriminalitě, respektive, dokážou se postavit výzvám, které se stále častěji na trhu ICT vyskytují. Hodnota takových lidí na trhu je velmi vysoká, vždyť ochrana dat je v poslední době stále větší výzvou a točí se kolem ní mnoho specialistů a těch, kteří mají za úkol ochraňovat to nejcennější a nejdůležitější: data a uživatele. Velkou výzvou je rovněž problematika GDPR, které se rovněž skloňuje ve všech pádech. Toto nařízení EU o ochraně osobních dat vstoupí v platnost příští rok v květnu. Takže, proč nezkusit třeba i tuhle problematiku? A to nehovoříme o příležitostech ve výrobních firmách, kde po konstruktérech, znalých problematiky CAD/CAM/CAE nebo znalých programování robotické techniky a technologických linek, je neuvěřitelný hlad.

Jak vidíte, výběr ve velký, problém ale je, že stále více firem vede přijímací rozhovor v cizím jazyce. Stejně tak se mnozí z nových absolventů mohou ucházet o práci v zahraničí – a tam s češtinou bohužel nelze uspět. A je jedno, zda se ucházejí o další vzdělávání nebo mají zájem o práci, která je v zahraničí mnohem lépe ceněná a placená a pro mnohé absolventy je třeba odrazovým můstkem k získání většího přehledu. Připravili jsme tedy pro vás osm tipů, jak uspět při takovém pracovním pohovoru.

Pohovory jsou nejen vstupní bránou k možné práci snů, ale pro mnoho lidí též zdrojem stresu. Čím dál častěji se navíc odehrávají v cizím jazyce, nejčastěji angličtině či němčině. Přinášíme vám proto několik tipů, jak při takovém pohovoru zabodovat. Přes noc se sice jazyk nenaučíte, ale jak eliminovat obavy a zvýšit své možnosti na úspěch, ano.

Jak na to?

Zeptali jsme s e osob nad míru povolaných, pro něž je práce s cizími jazyky denních chlebem a pomáhají rozvíjet jazykové schopnosti zájemců.

1) Zjistěte si co nejvíce informací o dané společnosti

Je celkem běžné zjišťovat faktické informace o potenciálním zaměstnavateli. „S tím souvisí i jazyková příprava – pokud se společnost zaměřuje na něco specifického, přizpůsobte tomu i slovní zásobu. Budete lépe rozumět a nerozhodí vás pak například výpadek odborného termínu,“ doporučuje JUDr. Bronislava Chudobová, ředitelka agentury Skřivánek pro ČR, SR a Rakousko.

2) Trénink dělá vítěze

Zkuste si nejdříve pohovor nanečisto dle hesla „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Můžete poprosit svého kamaráda, aby s vámi vedl pohovor a pomohl vám tak odhalit, v jakých oblastech máte jazykové rezervy a na co se před samotným pohovorem lépe připravit.

„Pokud není kamarád k dispozici, zkuste používat různé fráze v rámci pohovoru či odpovědi na případné otázky doma před zrcadlem. Nejen že si tak osvěžíte jazyk, který budete při pohovoru potřebovat, ale zároveň si budete moct vyzkoušet, jak váš projev působí a jak při něm vypadáte,“ upřesňuje JUDr. Bronislava Chudobová.

3) Vždy připraven!

Kromě toho, že na pohovor přijdete včas, mějte s sebou připravené veškeré dokumenty, které by mohly zaměstnavatele zajímat, a to nejen v češtině, ale i angličtině. Lehce si tak budete moci na poslední chvíli projít názvy oborů svého vzdělání, nebo krátké souhrny vašich zkušeností z předchozích zaměstnání. Pokud si nejste jistí, jako inspirace vám může sloužit vyplněný profil některého vašeho kolegy např. na LinkedIn.

Profil si vyplňte v anglickém jazyce. Můžete se tak dostat do hledáčku mezinárodních firem a zároveň si procvičit slovíčka, která pak uplatníte při samotném pohovoru.

4) Soft skills

Zapracujte také na tzv. měkkých dovednostech. Jde totiž nejen o to, co říkáte, ale také, jak to říkáte. „Prozkoumejte zákoutí jazykové stylistiky a zjistěte, jaké výrazy z cizího jazyka použít, pokud chcete znít přátelsky, formálně, důvěryhodně apod. Určitě je také vhodné znát například celé fráze pro chvíle, kdy potřebujete při pohovoru získat trochu času na odpověď,“ radí JUDr. Bronislava Chudobová.

5) Formálnost a etiketa

Nezapomeňte na tradiční zdvořilostní fráze. Naučte se je opravdu dobře, abyste je mohli používat přirozeně, jako byste mluvili ve svém rodném jazyce. Možná je to s podivem, ale obyčejný pozdrav či poděkování mohou udělat velký dojem.

6) Ustálené fráze

V každém jazyce existuje soubor frází či slov, které jsou nejčastěji používány v různých situacích. To se týká i pracovních pohovorů. „Dejte si práci a vyhledejte si nejběžnější výrazy, které se používají, a naučte se s nimi aktivně pracovat – budete pak mít jistotu, že se předvedete v nejlepším světle,“ uzavírá JUDr. Bronislava Chudobová ze společnosti Skřivánek.

7) Chybovati je lidské

Snažte se mluvit přirozeně a příliš nepřemýšlet nad gramatikou. Pokud váš projev bude působit profesionálně, sympaticky a sebevědomě, váš potenciální zaměstnavatel vám jistě drobné chyby v gramatice odpustí. Daleko křečovitěji bude působit, pokud na své chyby budete zbytečně upozorňovat a vracet se k nim.

8) Mluvte jednoduše

Pokud si nejste jistí v kramflecích cizího jazyka, zkuste mluvit co možná nejjednodušeji a nezamotávat se v dlouhých souvětích. Pokud nebudete rozumět otázce, kterou vám druhá strana položí, netipujte, nejste na dostizích. Raději znovu a zdvořile poproste o zopakování otázky, případně její vysvětlení, pokud si nejste jistí.

Přejeme vám hodně úspěchů při hledání vhodného zaměstnání a při vstupním pohovoru. Nebuďte křečovití, držte se toho, že takový pohovor už absolvovali tisíce a tisíce lidí před vámi. A mnozí z nich uspěli. A pokud to nevyjde hned napoprvé, podruhé už budete mít představu o tom, jak to na takovém pohovoru chodí a čeho se příště máte vyvarovat.